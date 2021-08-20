Росстат подсчитал, на сколько выросла стоимость «набора первоклассника»

Собрать девочку в школу обойдётся дороже, чем мальчика на 4,5 тысячи рублей. Фото: Павел Ворожцов

Рост стоимости "набора первоклассника" в России за год не превысил уровня инфляции. Набор необходимых школьных вещей для девочки в этом году подорожал на 3,9%, а для мальчика — на 4,1%.

Об этом сообщает Росстат. Между тем, купить всё необходимое для девочки-первоклашки в абсолютном выражении оказалось дороже, чем для мальчика: 24,1 тысячи рублей, против 19,6 тысячи рублей. Цена товаров рассчитывалась по итогам июля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в июле текущего года инфляция в стране составила 6,46% в годовом выражении.

За год общая стоимость необходимых для обучения в школе предметов для девочки увеличилась на 900 рублей (23,2 тысячи рублей - в прошлом году), для мальчика — на 800 рублей (18,8 тысяч рублей).

В стоимость набора школьника Росстат включил одежду, спортивную форму, канцелярские принадлежности и рюкзак. Гардероб девочек при этом насчитывает больше предметов. Так, стандартный набор одежды маленьких леди состоит из двух юбок, трёх блузок и двух футболок, двух платьев, джемпера, а также спортивного костюма, гольфов и носков. Из обуви в него входят кроссовки, зимние ботинки и летние туфли.

В набор одежды мальчика-первоклашки входят три рубашки, две пары брюк, один спортивный костюм, две футболки и джемпер, а также гольфы и носки. Комплект обуви состоит из кроссовок, летних туфлей и тёплых ботинок.

Самыми дорогими товарами из набора оказались зимняя обувь и ранец (более 2 тысяч рублей за предмет). На одежду цены практически не изменилась. Авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры — на 7%, простые карандаши — на 6% и тетради — на 5%.

Как писала «Областная газета», в 2019 году набор для мальчика-первоклашки обходился родителям в 18,5 тысячи рублей, для девочки — почти 23 тысячи рублей.