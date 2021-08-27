Шахтёры «Естюнинской» пересядут в карету

Начальник проходческого участка Андрей Романов признаётся, что его не раз одолевали соблазны сменить место работы, но шахта не отпускает. Фото: Галина Соколова

В последнее воскресенье августа в России и многих сопредельных странах отмечается День шахтёра. Дата взята не с потолка: в ночь на 31 августа 1935 года донецкий забойщик Алексей Стаханов установил рекорд, выдав на-гора 102 тонны угля при 7-тонной норме. Достижение стало стартом всесоюзного стахановского движения. Сегодня рекорды на шахтах не в чести – здесь больше ценят чёткое выполнение производственных заданий и требований охраны труда. Накануне профессионального праздника узнаем, как работают современные проходчики «Естюнинской» – самой молодой нижнетагильской шахты.

Утро в подземном городе

Утром от автостоянки по территории шахты идёт сотня разных мужчин: худощавых и коренастых, молодых и не очень. Площадка расцветает от их ярких рубашек и футболок. Спустя полчаса они же выстраиваются перед ламповой, одетые как под копирку. Высокие резиновые сапоги, каска, спецовка, а под ней тёплый свитерок или жилет. Это на поверхности больше тридцати градусов по Цельсию, а на подземных горизонтах – намного меньше. Зимой в некоторых забоях холод пробирает до костей, а в выработках, граничащих с полостью старого карьера, образуются ледяные сталактиты причудливой формы – хоть экскурсии туда води.

Забрав в ламповой фонарь и самоспасатель, люди идут к копру. У каждого с собой обеденный «тормозок» (шахтёрский обед. – Прим. ред.), ведь впереди 7-часовая смена.

– По содержимому тормозка можно определить стаж и семейное положение рабочего, – улыбается диспетчер Марина Чистякова, – основательные стажисты берут с собой в стеклянных банках суп и котлетки, а молодёжь обходится бутербродами с салом или с колбасой.

Клеть забирает не всех сразу – огромный шахтёрский лифт рассчитан на 30 человек. Поэтому первыми заходят те, кому до рабочего места ещё долго идти от ствола по откаточным штрекам, подниматься и опускаться по вертикальным лестницам. Как правило, это проходческие и буровые бригады. Шахтёры расходятся по выработкам, на глубине в полкилометра начинается трудовая смена.

Проходке придают ускорение

Через два часа после рабочих в шахту спускаются руководители подразделений – начальники участков, маркшейдеры, механики. Они отвечают за оперативное планирование работы подземного цеха и принятие мер в случаях отставания от графика. Особенно много сейчас забот у руководителя горно-подготовительного участка Андрея Романова. Шахта стоит на пороге исторического события: на подземные горизонты выходит самоходная техника с цифровым программным обеспечением. До этого технологии проходки не менялись более 40 лет.

– Екатеринбургская компания «Машиностроительный холдинг» передала нашей шахте гидроперфораторную буровую проходческую установку, или, как её называют в народе, проходческую карету. Технику спустим в шахту в разобранном виде. По горизонту -240-го метра доставим в электровозное депо. Там установку соберём, и она своим ходом отправится в четвёртый орт, где и начнёт работать, – пояснил Андрей Романов.

В покупку самоходной техники Высокогорский ГОК вкладывает 60 млн рублей. Это не прихоть, а вынужденная мера, ведь без техперевооружения шахта вскоре бы закрылась. Вскрытые запасы руды подходят к концу, и добывать было бы нечего. От темпов, которые наберут проходчики, зависит судьба 358 шахтёров «Естюнинской», да и всех работников комбината, ведь горняки стоят в начале технологической цепи комбината.

Чтобы всё получилось, технику нужно отдать в ответственные руки. Несколько проходчиков уже вызвались пройти обучение, чтобы управлять каретой. Андрей Романов, имеющий диплом горно-металлургического колледжа и 20 лет подземного стажа, также осваивает новые принципы работы. Всё меньше бумаг на его столе, всё больше программ в компьютере.

Но без живого участия в жизни подземного города руководству не обойтись. Клеть привычно увозит одетых в спецовки начальников туда, где проходчики прокладывают путь к руде, буровики и взрывники обеспечивают контролируемое обрушение горной массы, а горнорабочие очистных забоев, управляя ковшами скреперных лебёдок, загружают рудой вагонетки. У каждого в шахте своя работа, своё задание, а цель общая. И если смена пройдёт как надо, над копром загорится звезда.

Шахта с прошлым Шахта Естюнинская – подземный цех Высокогорского горно-обогатительного комбината. Свою первую тонну руды она выдала в 1977 году. В 1981-м «Естюнинская» вышла на проектную мощность – 1,2 млн тонн руды в год. Прославили шахту люди-звёзды: полный кавалер знака «Шахтёрская слава» Виктор Косач, заслуженный шахтёр РФ Юрий Трушков, почётный высокогорец Евгений Миронов. 23 декабря 2009 года на подземном горизонте произошло возгорание и взрыв перевозимых в вагонетках почти 4 тонн аммонита. Взрыв унёс жизни девяти человек. В этом году «Естюнинская» стала победителем трудовой вахты, объявленной в честь 300-летия Высокогорского ГОКа.

Комментарий Дмитрий РЫБАКИН, генеральный директор ВГОК: – В этом году мы переходим на совершенно новую технологию отработки запасов в шахте «Естюнинская», имеющей 200 млн тонн разведанных запасов. В выработках большого сечения появятся самоходные машины – подземные погрузчики, современные буровые установки. Человек будет сидеть в кабине с кондиционером, а производительность труда вырастет в четыре раза.

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Слева направо: руководитель проекта внедрения самоходной техники Андрей Жирютин, начальник шахты «Естюнинская» Юрий Молоков и главный инженер Евгений Брыляков готовят цех к технической революции. Фото: Галина Соколова

Такая самоходная техника работает на многих крупных шахтах России. Скоро она начнёт проходку и в Нижнем Тагиле. Фото: Евгений Брыляков