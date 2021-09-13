Цифровой рубль запустят в России до 2030 года

Запуск цифрового рубля станет третьей формой денег, выпускаемых Банком России. Фото: Владимир Мартьянов.

Министерство финансов РФ представило на общественные обсуждения 13 сентября Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. В документе, в частности, сказано, что одним из ключевых проектов по цифровизации до 2030 года станет запуск цифрового рубля - третьей формой денег, выпускаемых Банком России.

Как говорится в проекте документа, опубликованном на сайте государственной информационной системы "Управление", введение цифрового рубля поспособствует не только дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры в стране, но и распространению инновационных финансовых инструментов, повышению конкуренции и снижению стоимости услуг для граждан и предпринимателей.

Отмечается, что в условиях развития платёжных инструментов кабмин совместно с Банком России продолжит работу по противодействию использования поддельных денежных средств. Подобный суррогат затрудняет эффективное проведение макроэкономической политики, направленной на формирование благоприятных экономических условий.

На сайте Минфина говорится, что Стратегия развития финансового рынка является первым документом стратегического планирования, который был подготовлен совместно сБанком России, федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом.

В проекте документа уделено большое внимание развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, финансовому просвещению, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей финансовых услуг, макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API.