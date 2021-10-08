Red Wings стала лидером по числу межрегиональных направлений из Кольцово

В 2022 году авиакомпания Red Wings намерена выполнять полёты из Екатеринбурга примерно по 30 международным и внутренним направлениям. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге подвели первые итоги работы над созданием в аэропорту Кольцово межрегионального хаба авиакомпании Red Wings. По количеству внутрироссийских направлений из столицы Урала этот перевозчик превзошёл всех своих конкурентов, даже «Уральские авиалинии».

О намерении создать в екатеринбургском аэропорту свой пересадочный узел руководство авиакомпании Red Wings заявило год назад. Тогда в транспортном предприятии сообщили, что в 2021 году компания будет осуществлять полёты из Кольцово по 25 направлениям. Проект был задуман в первую очередь для того, чтобы увеличить число прямых рейсов между российскими городами в обход Москвы.

Сейчас, по прошествии года с начала создания хаба, в расписании авиаперевозчика фигурирует 19 городов России, куда из Екатеринбурга можно улететь без пересадок (в том числе Барнаул, Махачкала, Саратов и Воронеж). Пока что план на текущий год не выполнен, но с учётом того, каким присутствие авиакомпании в аэропорту столицы Урала было до создания пересадочного узла (число направлений можно было пересчитать по пальцам одной руки), результат впечатляет.

– За первый год Red Wings перевезла из Кольцово 470 тыс. пассажиров, – рассказал во время пресс-конференции генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев, добавив, что количество внутрироссийских направлений авиакомпании из Екатеринбурга сейчас превосходит маршрутные сети всех остальных перевозчиков.

Его слова подтверждаются данными расписания Кольцово: даже «Уральские авиалинии», которые давно базируются и имеют свой хаб в этом аэропорту, сейчас отправляют из него самолёты по 17 направлениям в обход Москвы. Всего же, как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в этом году рейсы из Екатеринбурга обслуживают 17 авиакомпаний. Они летают в 52 российских города и три столичных аэропорта.

На следующем этапе развития региональных перевозок в Кольцово намерены налаживать взаимодействие между двумя ключевыми для аэропорта авиакомпаниями. Red Wings и «Уральские авиалинии» уже подписали соглашение о код-шеринге: они смогут обслуживать одно и то же направление. Одна из авиакомпаний сможет под собственным кодом продавать билеты на рейсы, выполняемые другой авиакомпанией.

Цифры В январе-сентябре 2021 года Кольцово обслужил 4,6 млн пассажиров. Из них 380 тыс. человек (8,3 процента) воспользовались услугами Red Wings.

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