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Общество / Авто и транспорт
7 октября 2021, 19:23

Пассажиры "Уральских авиалиний" смогут летать на самолётах Red Wings

самолёт Red Wings

Red Wings представлены в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбург продолжается работа над развитием транзитного хаба. В рамках реализации идеи Red Wings и "Уральские авиалинии" подписали соглашение о код-шеринге.

Взаимодействие между перевозчиками уже налажено. Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в пресс-службе Red Wings.

Подписанное соглашение означает, что обе авиакомпании смогут обслуживать одно и то же направление. При этом одна из авиакомпаний будет выполнять рейс, а вторая будет выступать партнёром на направлении и продавать билеты под собственным кодом.

Пока что код-шеринг работает в одностороннем порядке: Red Wings будет сажать на свои борты пассажиров "Уральских авиалиний", а "Уральские авиалинии" — нет. Когда это правило вступит в силу, пока неизвестно.

Напомним, Red Wings в основном выполняет субсидированные межрегиональные рейсы. В 2022 году Свердловская область планирует направить 350 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов. Ожидается, что новые рейсы свяжут Екатеринбург с Воронежем, Тобольском, Владикавказом, Махачкалой.

Областная газета Свердловской области

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