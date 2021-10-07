Свердловская область готова выделить 350 миллионов на субсидирование авиамаршрутов в 2022 году

Новые субсидируемые рейсы свяжут Екатеринбург с Воронежем, Тобольском, Владикавказом, Махачкалой. Фото: Павел Ворожцов.

В 2022 году Свердловская область планирует направить 350 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов. Это на 100 млн больше, чем в этом году.

По уточнённым данным департамента информполитики Свердловской области, сейчас регион субсидирует 14 маршрутов, которыми занимается Red Wings. За январь-сентябрь авиакомпания обслужила 380,5 тыс. пассажиров Кольцово. Из них 230 тыс. перевезены на российских региональных рейсах.

Помимо указанных маршрутов, которые и в следующем году претендуют на поддержку, субсидии планируется назначить ещё четырём рейсам. Соответствующую заявку в Минтранс РФ направил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Субсидии призваны помочь пассажирам сэкономить время и деньги, а авиаперевозчикам - продолжить развивать сеть межрегиональных маршрутов, создавать новые рабочие места, развивать внутренний туризм.

Ожидается, что новые субсидируемые рейсы свяжут Екатеринбург с Воронежем, Тобольском, Владикавказом, Махачкалой. При этом выплаты получат перевозчики, заключившие договор с Росавиацией на утверждённые маршруты.

По информации пресс-службы Кольцово, за девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил более 4,5 млн пассажиров. Авиарейсами внутри страны воспользовались 3,8 млн человек, что на 63% больше, чем в 2020 году (на 16% больше, чем в 2019 году).

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