Банк России выпустил памятные монеты с персонажами мультфильма "Маша и Медведь"

Всего выпущено три типа монет из драгоценных и недрагоценных металлов. Фото: скриншот из видео на сайте Банка России.

Центральный банк РФ выпустил в обращение памятные монеты с персонажами мультфильма "Маша и Медведь" в серии "Российская (советская) мультипликация". Всего выпущено три типа монет из драгоценных и недрагоценных металлов.

Номинал серебряной монеты - 3 рубля, а номинал монет из недрагоценных металлов - 25 рублей. На всех монетах изображены девочка Маша и её друг, бывший цирковой артист, Медведь из одноимённого мультфильма.

"Показ анимационного сериала начался в 2009 году, и за несколько лет он стал популярен не только в нашей стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской Америки. Секрет его успеха в том, что ситуации и переделки, в которые попадают персонажи мультсериала, близки и понятны жителям любой страны, на каком бы языке они ни говорили. В мультфильме легко и с юмором, без скучных поучений рассказывается о разнице между хорошим и плохим, добрым и злым, полезным и вредным", - говорится в описании на сайте Банка России.

Фото: Банк России

Диаметр серебряной монеты составляет 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение герба России, указание года выпуска, номинал, проба сплава, обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, масса драгметалла в чистоте и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. На обратной стороне - изображение Маши и Медведя в цвете на фоне рельефного интерьера избушки.

Тираж серебряной монеты - 7 тыс. штук.

Монеты из недрагоценного металла выглядят аналогичным образом. Единственные отличия - меньший диаметр (27 мм), а также отсутствие пробы сплава и массы драгметалла в чистоте. Отметим, что Банк России выпустил два варианта монет по мультфильму "Маша и Медведь: с цветным изображением персонажей и бесцветным рельефным.

Тираж монет номиналом 25 рублей с цветными героями составил 150 тыс. штук, а с обычным рельефным рисунком - 850 тыс. штук.