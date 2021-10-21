Олег Дерипаска призвал Центробанк заняться криптовалютой всерьёз

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Российский миллиардер Олег Дерипаска (основатель ОК РУСАЛ, активы которой есть и в Свердловской области), находящийся под санкциями США, выступил с призывом к Банку России не закрывать глаза на растущий рынок криптовалют.

Позицией бизнесмен поделился в своём телеграмм-канале. Он, ссылаясь на обзор санкций, выпущенный минфином США, сообщил, что рост возможностей финансовых технологий, в том числе – криптовалюты, может создать угрозу дефолта в США. Более того, сейчас часть американских санкций не работает, потому что некоторые пользуются альтернативными системами расчёта.

«За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом», – написал Олег Дерипаска.

Между тем на прошлой неделе в интервью американскому телеканалу CNBC Президент России Владимир Путин заявил, что готов рассматривать криптовалюты в будущем, но только как средство накопления.