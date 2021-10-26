Глава Сбербанка назвал Президенту РФ драйверы экономики на ближайшие годы

Фото: kremlin.ru

Глава Сбербанка Герман Греф доложил Президенту России Владимиру Путину о ситуации на рынке кредитования, сообщается на сайте kremlin.ru. В частности, глава кредитной организации рассказал о том, что объём выдаваемой ипотеки, несмотря на опасения, остаётся достаточно высоким. Преимущественно - за счёт жилищных кредитов для семей с детьми.

- Скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь спрос на рынке строительства. Если инфляционная волна не заденет сильно, мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста, - отметил Герман Греф.

Руководитель Сбербанка также заявил, что рассчитывает на быстрое восстановление экономики:

- В этом году, по нашим оценкам, экономический рост будет в районе 4,5, не ниже, наверное, чем 4,5 процента, и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие.