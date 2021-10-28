«Добавилось статусности»: пять вопросов новому министру цифрового развития и связи области

Михаил Пономарьков – уроженец Новосибирска, выпускник ТюмГУ. До правительства Свердловской области работал в коммерческих организациях. Фото: Департамент информполитики области

Месяц назад к работе на посту министра цифрового развития и связи области приступил Михаил Пономарьков – бывший замруководителя ведомства. В связи с тем, что министра назначили по результатам конкурсного отбора (причём первый из двух конкурс был признан несостоявшимся), к его личности было приковано большое внимание. В среду он впервые встретился с несколькими представителями уральских СМИ и, в частности, ответил на вопросы «Областной газеты».

О трудоустройстве в правительство области

Действительно, раньше я работал по специальности в других регионах. И на стыке 2019–2020 годов поставил сам перед собой вопрос: оставаться в коммерческом секторе или попробовать себя на государственной службе? Мне было интересно попробовать свои силы в этой сфере. Отправил своё резюме в несколько мест, в том числе в департамент информатизации и связи Свердловской области.

Через какое-то время мне поступило два предложения о работе: непосредственно со стороны департамента и от одного из федеральных министерств. Несмотря на то что у меня была возможность работать в Москве, мне показалось, что задачи, которые стоят в органах власти в Свердловской области, более интересные и масштабные.

О результатах конкурсного отбора

Я участвовал и в первом, и во втором конкурсе по отбору министра. Но не готов сказать, почему с первого раза не сложилось. Если честно, о том, что конкурс не состоялся, я сам узнал из СМИ. У меня было желание попробовать себя ещё раз, поэтому я заявился на второй конкурс. Это была своеобразная встряска, дополнительная мозговая активность, а я в хорошем смысле слова – человек азартный. Тем более что за год работы в департаменте информатизации и связи основная проблематика стала для меня понятна, и у меня сформировалась стратегия, что бы я делал, если бы стал министром.

О том, что мой непосредственный руководитель Юрий Валерьевич Гущин(бывший директор департамента информатизации и связи и и.о. министра. - Прим. ред.) участвовал в первом конкурсе, я тоже узнал из СМИ, мы с ним эту тему никогда не обсуждали.

О том, что изменилось с созданием министерства

Губернатор поставил нам задачу – организовать централизацию управления всеми информационными ресурсами – ведомственными информационными системами, вычислительными ресурсами, центрами обработки данных, серверами. Мы также будем отвечать за каналы связи и информационную безопасность. Пока в министерстве работает чуть более 30 человек – те, кто раньше работал в департаменте информатизации и связи. Со временем в минцифры перейдут все те специалисты, которые сейчас отвечают за цифровые сервисы в отраслевых министерствах. Но после перехода они физически продолжат работать на своих местах.

Задача непростая, но мы смотрим на неё с оптимизмом. Процесс передачи полномочий от органов власти небыстрый. Я думаю, что завершится он не раньше чем к середине следующего года. А когда централизация полностью произойдёт, мы сможем выступать заказчиками систем, которые необходимо разработать для профильных органов власти – будем формировать полноценные технические задания, проводить конкурсные отборы. А министерства будут выступать функциональными заказчиками. Уже несколько раз обсуждали

Что изменилось с преобразованием департамента в министерство? Добавилось статусности. Принципиальных изменений в направлениях нашей работы не произошло: департамент информатизации и связи до преобразования в министерство также был в нашем регионе органом, отвечающим за цифровизацию. На отношениях с федеральным Минцифры повышение статуса нашего органа власти никак не сказалось: мы, как и раньше, с ними взаимодействуем, а они координируют нашу работу. С момента назначения я несколько раз ездил в Москву, с несколькими заместителями федерального министра познакомился лично.

О трёх своих основных задачах

Основной задачей я вижу для себя цифровую трансформацию органов власти. У нас есть органы власти, которые в силу требований федерального законодательства уже частично или полностью внедрили цифровые решения. А есть ведомства, которые закон к этому раньше не обязывал. С ними необходимо усиленно работать. Сейчас у нас появился хороший инструмент – Стратегия цифровой трансформации, в которой обозначены те сферы, которые возведены в ранг приоритетных.

Вторая проблема – она всегда была, но мы должны попытаться её решить – это недостаточные кадровые компетенции государственных служащих.

Ну и третья задача, раз вы попросили назвать три – работа по взаимодействию с нашими гражданами. Всё-таки государственные органы созданы для того, чтобы обеспечивать комфортное проживание граждан в нашем регионе. Мы должны сделать каналы взаимодействия максимально удобными.

О том, что порталом «Госуслуг» неудобно пользоваться многим жителям среднего и старшего возраста

Могу сказать, что Министерство цифрового развития РФ системно работает над решением этой проблемы: они стараются улучшить сервисы, сделать их доступнее. На уровне Свердловской области это тоже один из приоритетов: мы занимались и будем заниматься улучшением портала.

А если говорить о цифрах, то мы ведём поэтапное внедрение, и к концу года на портале «Госуслуг» можно будет получить 94 региональные и муниципальные услуги. Не готов ответить, сколько это в процентах от общего объёма услуг, предоставляемых нашими региональными и муниципальными органами власти. Но думаю, что больше половины.

Записала Елизавета ПОРОШИНА

врезки

РЕЗОНАНС В ходе общения со СМИ министр прокомментировал коллегам ситуацию с низкими позициями нашего региона в рейтинге цифровой зрелости. Как ранее писала «Областная газета», в рейтинге «Цифровая зрелость» Минцифры РФ поместило Свердловскую область в число 14 отстающих регионов наряду с Ингушетией, Чукоткой и Калмыкией. – Да, такая особенность есть, нам пока похвастаться нечем, – сказал Михаил Пономарьков. – Свяжем это с децентрализованной моделью управления. Но мы надеемся, что, получив такой ресурс и возможность от губернатора, мы всё-таки проведём единую политику в этой сфере и выведем регион на лидирующие позиции. Искать виновных в низких позициях региона я бы не стал.

КСТАТИ Департамент информатизации и связи стал министерством цифрового развития и связи Свердловской области в марте 2021 года. Преобразования происходили, когда курирующим этот госорган заместителем губернатора был Олег Чемезов (ныне он исполняет обязанности вице-губернатора и отвечает за вопросы внутренней и информационной политики). Ранее в интервью «Областной газете» он рассказывал, что инициировал конкурсный отбор кандидатуры будущего министра цифрового развития, чтобы выбрать «специалиста, соответствующего требованиям и с точки зрения IT, и с точки зрения управленческих компетенций». Первый конкурс, по его же словам, был признан недействительным именно потому, что достойных кандидатов члены конкурсной комиссии не нашли. На прошлой неделе заместителем губернатора, курирующим цифровизацию, был назначен Дмитрий Ионин. По словам Михаила Пономарькова, у них уже состоялось несколько встреч. Сейчас, по словам министра, новый замгубернатора знакомится со спецификой работы ведомства.