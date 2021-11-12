Тур во время чумы

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Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на турпакеты в период минувших нерабочих дней. Несмотря на рекомендацию власти остаться дома, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом, некоторые люди решили «урвать шанс» и отправиться в мини-отпуск. География путешествий оказалась крайне широкой.

Куда можно без прививки?

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), продажи туров на начало ноября выросли почти на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россияне преимущественно выбирали для отдыха зарубежные страны.

Особой популярностью пользовались те направления, где для въезда достаточно отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или где его даже не требуют. Абсолютным лидером по продажам на ноябрьские праздники стал Египет. На открытые после шестилетнего перерыва курорты Красного моря пришлась половина от общего числа приобретённых россиянами путёвок. Доля туров в Турцию составила 19 процентов. Третье место разделили Доминикана и Объединённые Арабские Эмираты (по 9 процентов). В десятку самых востребованных направлений также вошли Куба, Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия.

Даже с открывшимся Египтом выездной рынок туризма ещё далек от допандемийных показателей. По сравнению с 2019 годом количество реализованных турпакетов сократилось на 35 процентов. Фото: Александр Зайцев

Одной из тех, кто решился на путешествие в разгар пандемии, стала екатеринбурженка Дарья Балаева. В начале ноября она отправилась в Доминикану.

– Я выбрала эту страну благодаря лёгким условиям въезда: здесь не требуют даже тестов на ковид. Поехала не из-за нерабочих дней (их для меня просто не было, так как я на фрилансе), а из-за желания сменить обстановку. Я давно никуда не ездила, – поделилась девушка.

Для тех же, кто имеет постоянную занятость, нерабочая неделя стала поводом для спонтанных поездок.

Но были и те, кто спланировал отпуск на это время заранее, когда ещё не было известно о введении нерабочих дней. Так сделал журналист «Облгазеты» Станислав Мищенко.

– Летом, когда Венгрия открыла границы для иностранцев, я решил, что поеду туда на длинные выходные в ноябре. Это одна из немногих стран Центральной Европы, куда можно попасть только с результатом ПЦР-теста, – рассказал наш коллега.

По данным пресс-службы аэропорта "Кольцово", в период нерабочих и праздничных дней в аэропорту было обслужено свыше 158 тысяч пассажиров

За границу туристам попасть проще

Что касается организованного отдыха внутри страны, то он оказался у туристов маловостребованным. Из всех купленных путёвок только 3,5 процента пришлись на внутренние направления (хотя год назад путешествия по стране были на втором месте по популярности после турецкого отдыха). Это объясняется тем, что туристам сейчас проще попасть за границу, чем в российские регионы, где постоянно вводят всё новые и новые антиковидные ограничения. Например, в конце октября власти Севастополя установили на въезде в город блокпосты для проверки у въезжающих сертификата о вакцинации или документов, подтверждающих, что человек не заражён.

Стоит учесть, что многие путешествуют по России самостоятельно. Зачастую люди сами бронируют себе жильё, и их путешествия не отражаются в статистике туроператоров.

Куда ездили уральцы?

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе «Уральских авиалиний», самыми востребованными направлениями из екатеринбургского аэропорта Кольцово стали Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар. Из зарубежных городов в списке лидеров оказалась турецкая Анталья.

В целом количество обслуженных «Уральскими авиалиниями» пассажиров в период с 30 октября по 7 ноября выросло в два раза по сравнению с теми же датами прошлого года. В недавнем интервью РБК генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов уточнил, что занятость пассажирских кресел в самолётах в это время составляла более 80 процентов. Такой высокий спрос на перелёты при пике заболеваемости он объяснил так:

– Люди устали сидеть в квартирах и повезли детей отдыхать.

Кстати На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что с 9 ноября из уральской столицы будут запущены регулярные прямые рейсы в Венесуэлу. Но пока такие рейсы не появились в расписании. И появятся нескоро, считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, это направление вряд ли окажется востребованным у уральцев. Кроме того, не каждый самолёт сможет преодолеть такое большое расстояние.

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