Верхняя Пышма может лишиться статуса моногорода

Правительство РФ подготовило изменения в постановление, определяющее критерии отнесения муниципальных образований к моногородам. Фото: Владимир Мартьянов.

Правительство РФ подготовило изменения в постановление, определяющее критерии отнесения муниципальных образований к моногородам. По оценкам Минэкономразвития, почти половина российских муниципалитетов, включая Верхнюю Пышму, лишатся статуса монопрофильных МО.

Согласно проекту закона, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, моногорода должны соответствовать сразу нескольким критериям:

муниципалитет должен иметь статус городского округа, муниципального округа или городского поселения;

численность постоянного населения муниципалитета превышает 3 тысячи человек;

в муниципалитете должна действовать крупная организация, в которой работает или работало в последние 5 лет, 20% всех зарегистрированных в муниципалитете работников. Если такая организация занимается добычей угля, то за последние 5 лет высвобождение работников должно превышать 10%;

одной из указанных организаций должна осуществлять деятельности по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), либо по производству и переработке промышленной продукции;

муниципалитет должен находится не менее, чем на 50 км от города, в котором находится представительный орган власти субъекта РФ, то есть, правительство региона.

Именно последний пункт, по информации газеты "Коммерсантъ", может лишить статуса моногорода такие муниципалитеты, как Верхняя Пышма (18 км от Екатеринбурга) в Свердловской области, Тутаев в Ярославской области и Благовещенск в Башкирии. В Минэкономразвития России заявили, что новые критерии сократят перечень моногородов с 321 до 163. Сэкономленные средства планируют перенаправить на поддержку оставшихся моногородов.

На сегодняшний день в Свердловской области есть 17 муниципалитетов, относящихся к монопрофильным (моногородам): Асбестовский, Верхнесалдинский, Волчанский, Качканарский, Малышевский, Полевской, Североуральский и Серовский городские округа, а также Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда и Каменск-Уральский. Отметим, что в Верхней Пышме находится ОАО "Уралэлектромедь".