ЦБ РФ выпускает в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина»

Тираж серебряной монеты - 1,5 тысячи штук. Фото: пресс-служба Банка России.

29 ноября Банк России выпускает в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина». 18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны, артиста цирка и киноактёра.

По данным пресс-службы Банка России, в обращение выпускаются монеты из серебра и недрагоценных металлов. Номинал в обоих случаях - 25 рублей.

Описание монеты из драгметалла: серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 155,5 г, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм. Тираж - 1,5 тысячи штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ. На обороте - портрет Юрия Никулина в окружении выполненных в технике лазерного матирования изображений образов артиста.

Описание монет из недрагоценных металлов: монеты номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне размещён Государственный герб РФ. На оборотной стороне - портрет Юрия Никулина на фоне надписи «ЦИРК» (с цветным покрытием и без), внизу - изображение автографа артиста и годы жизни. Без покрытия будет выпущено 850 тысяч штук, а с покрытием - 150 тысяч штук.

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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