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7 декабря 2021, 12:35

Свердловское Заксобрание вернуло градостроительные полномочия администрации Екатеринбурга

Здание администрации Екатеринбурга

После отмены областного закона мэрия Екатеринбурга снова получит права на утверждение Генплана развития города, выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские депутаты поддержали документ об отмене областного закона о перераспределении градостроительных полномочий. С 1 января 2022 года администрация Екатеринбурга снова сможет выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Документ принят депутатами на заседании Заксобрания Свердловской области в первом чтении. Его представил полномочный представитель губернатора и правительства региона в областном парламенте Михаил Ершов.

"В течение 2021 года органы местного самоуправления г. Екатеринбург обеспечили оперативное и качественное решение градостроительных вопросов. Выстроили конструктивное взаимодействие с участниками строительной отрасли. Подготовили комплексное решение по дальнейшему развитию муниципалитета в ходе подготовки документов территориального планирования. Проделанная в Екатеринбурге работа свидетельствует о готовности органов местного самоуправления к осуществлению градостроительных полномочий в полном объёме", - рассказал Михаил Ершов.

Он отметил, что документ представлен на рассмотрение свердловским депутатам по поручению главы региона и после обращения мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев заявил, что члены комитета единогласно поддержал представленный проект закона.

Областной закон о перераспределении градостроительных полномочий действовал с 2015 года. После его отмены мэрия Екатеринбурга снова получит права на утверждение Генплана развития города, внесение изменений в него, выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

Областная газета Свердловской области

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