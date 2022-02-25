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Экономика
25 февраля 2022, 17:27

Дмитрия Пумпянского переизбрали президентом Свердловского союза промышленников и предпринимателей

Дмитрий Пумпянский

Дмитрий Пумпянский возглавляет СОСПП с 2010 года. Фото: Галина Соловьёва

Дмитрий Пумпянский единогласно переизбран президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Он возглавляет его с 2010 года.

Голосование состоялось сегодня на общем собрании союза. До этого Дмитрия Пумпянского переизбирали на пост в феврале 2020 года.

"Наступило время, которое требует дополнительного сплочения всех сил в обществе. Новые вызовы потребуют чёткой координации, более тесного взаимодействия. Мы можем говорить о том, что у нас неплохое взаимодействие бизнеса и власти в Свердловской области. Я считаю, что это один из самых лучших примеров в нашей стране. Но вот эти новые вызовы потребуют и от нас, бизнеса, и от руководства региона, от всех ветвей власти региона ещё более тесного взаимодействия", — сказал на общем собрании переизбранный президент СОСПП.

Дмитрий Александрович Пумпянский родился 22 марта 1964 года в городе Улан-Удэ. В 1986 году окончил металлургический факультет УПИ (ныне УрФУ) по специальности "Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов". С 1991 года занимает руководящие должности на крупных металлургических предприятиях Урала и России. Доктор экономических наук. Научные интересы — экономика металлургии и физика металлов. Является владельцем ТМК, ЧТПЗ и Группы "Синара".

В прошлом году президент России Владимир наградил Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Ранее глава СОСПП был награждён за заслуги перед Свердловской областью.

Областная газета Свердловской области

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