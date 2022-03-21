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Экономика
21 марта 2022, 16:35

В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с поставками лекарств

  Юлия Пастух
Лекарства

Фото: Алексей Кунилов

В СМИ начали появляться сообщения о том, что зарубежные фармкомпании якобы приостановили поставки препаратов в Россию, а тех запасов медикаментов, которые есть, хватит не больше, чем на полгода.

Сайт войнасфейками.РФ, сославшись на недавнее выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в эфире телеканала "Россия 24", развенчал этот миф. По словам федерального министра, в России нет проблем с жизненно необходимыми лекарствами — "компании подтверждают поставки". Михаил Мурашко подчеркнул, что не наблюдается и скачков цен: "У нас действует нормативно закреплённое регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает", — подчеркнул он.

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Областная газета Свердловской области

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