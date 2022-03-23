В Свердловской области восстановят права более 200 дольщиков

Планируется помочь 217 участникам долевого строительства на семи проблемных объектах. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские власти рассказали о мерах поддержки обманутых дольщиков на селекторном совещании с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

"В Свердловской области ведётся планомерная и системная работа по восстановлению прав дольщиков. В августе 2017 года утверждён план-график восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, и создана координационная комиссия по защите прав обманутых дольщиков. За время работы комиссии восстановлены права более пяти тысяч уральцев, которые вложили деньги в строительство 42 домов. В том числе, в 2021 году восстановлены права 745 человек, из плана-графика исключены 11 проблемных объектов", — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 2022 году в регионе в рамках работы координационной комиссии и регионального фонда защиты прав дольщиков планируется помочь 217 участникам долевого строительства на семи проблемных объектах, отметили в областном департаменте информполитики.

В рамках совещания также рассмотрели вопросы контрактации и кассового исполнения по проектам, реализуемым Минстроем России, и проектам в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Ирек Файзуллин рассказал в свою очередь о мерах поддержки, которые сегодня находятся в проработке и будут представлены в ближайшее время. Среди них — возмещение расходов застройщиков на проектное финансирование и доработка ипотечных программ.

Напомним, 2 марта текущего года на заседании Законодательного Собрания Свердловской области приняли закон, упрощающий строительство жилья для обманутых дольщиков.