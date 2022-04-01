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Экономика
1 апреля 2022, 10:47

Российскому бизнесу на полгода продлили срок уплаты налога по УСН

  Юлия Пастух
Заполнение документов.

Продление сроков касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности. Фото: Алексей Кунилов.

В России срок уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса в 2022 году продлили на 6 месяцев.

Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно нему, продление сроков уплаты (налога по УСН за 2021 год и авансового платежа по УСН за 1 квартал 2022 года) касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности. Полный перечень приведен в приложении к постановлению.

Таким образом, сроки уплаты налога по УСН за 2021 год переносятся для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года, а для ИП – с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. Также срок уплаты авансового платежа по УСН за I квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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