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Экономика
13 апреля 2022, 15:27

Отказ от российских газа и нефти приведёт к потерям экономики стран ЕС

  Юлия Пастух
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Министр иностранных дел Люксембурга предположил, что отказ нанесёт удар по мощнейшей промышленности ЕС — немецкой. Фото: Алексей Кунилов

Заявления ряда западных СМИ о том, что всё больше стран отказываются от российского газа и нефти, не соответствуют действительности, сообщает сайт войнасфейками.рф.

Экономическое эмбарго против РФ неоправданно и необоснованно. Европейским странам крайне сложно обойтись без топливных ресурсов России.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон заявил, что потери от ухода с рынка российской нефти будут очень велики, возместить их не получится. ОПЕК способна задействовать резервы, но возможности эти ограничены из-за влияния на рынок политических факторов.

Министр иностранных дел Люксембурга предположил, что отказ от российских нефти и газа нанесёт удар по мощнейшей промышленности ЕС — немецкой. В случае введения эмбарго последствия обвала экономики Германии ощутит весь континент.

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Областная газета Свердловской области

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