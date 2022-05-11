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Экономика
11 мая 2022, 13:16

Свердловские компании получат помощь в масштабировании бизнеса

  Юлия Пастух
СОФПП

17 компаний подали бриф для участия в отборе для помощи в упаковке франшизы. Фото: Галина Соловьева

30 региональных компаний прошли акселератор по упаковке франшиз. Обучение проводил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, помогающий самостоятельно тиражировать свой бизнес и развивать бренд.

Напомним, губернатор региона Евгений Куйвашев поручил поддерживать малые и средние предприятия для сохранения производственного потенциала, трудовых коллективов, повышения устойчивости экономики и социальной сферы. 

"В акселераторе участвует все больше компаний из небольших городов Свердловской области. География в этом году охватывает семь муниципалитетов. Задача акселератора — повысить готовность компании к самостоятельной упаковке франшизы. По итогам акселератора отбираются проекты, которые помогает упаковать наш фонд. В этом году отобрано два таких проекта — социальный кластер "Особые люди" Татьяны Флегановой, а также производство товаров для животных и груминг-салоны PARADOGs", — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По итогам акселератора 17 компаний подали бриф для участия в отборе для помощи в упаковке франшизы. Среди предприятий — восемь заведений общепита, шесть компаний сферы образовательных услуг, предприятие по утилизации отходов. Особенность текущего года — большая активность производственных компаний. В числе участников — производители строительных смесей, запчастей для техники, товаров для бани.

Областная газета Свердловской области

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