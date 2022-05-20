Новый завод в "Титановой долине" обеспечит работой более 400 человек

Производство планируется запустить в 2023 году. Фото: Галина Соловьева

В июне в центрах занятости Алапаевска, Кировграда и Невьянска пройдет ярмарка вакансий в интересах крупного резидента Титановой долины — ООО "Аллегро". В рамках мероприятия будут отобраны более 400 специалистов для работы на заводе по выпуску железнодорожных колес в Верхней Салде.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт строительству завода еще в мае 2021 года. Производство планируется запустить в 2023 году.

Компании "Аллегро" требуются слесари, операторы постов управления, машинисты кранов, сварщики, токари, газовщики, бригадиры и другие специалисты. На ярмарке соискатели смогут узнать об условиях труда, требованиях к кандидатам и получить ответы на другие вопросы.

"Каждое рабочее место в промышленности — это от 10 до 30 рабочих мест в сопутствующих отраслях. Запуск нового завода будет иметь колоссальный эффект, как с точки зрения производства импортозамещающей продукции, так и повышения социально-экономической устойчивости целого ряда малых городов", — заявил глава министерства промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Объем инвестиций, вложенных в строительство нового завода, составляет 16 млрд рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В год предприятие сможет выпускать 200 тыс. колес, также будет возможность увеличения мощности до 300 тыс. колес.

В Кировграде ярмарка вакансий пройдет 9 июня, в Невьянске — 10 июня, в Алапаевске — 15 июня.