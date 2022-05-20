"Титановая долина" готова стать пилотной площадкой под "промышленную ипотеку"

Предложение озвучил исполнительный директор площадки Станислав Дорофеев.Фото: Галина Соловьева

Свердловская область может стать одним из трех регионов, где будет реализован проект по "промышленной ипотеке".

С соответствующей инициативой выступила Особая экономическая зона "Титановая долина", предложение озвучил исполнительный директор площадки Станислав Дорофеев на сегодняшнем круглом столе "От демидовских заводов до индустриальных парков", организованном Ассоциацией индустриальных парков России (АИП) в Екатеринбурге. По его мнению, "промышленную ипотеку" можно привлечь под площадку, которой "Титановая долина" располагает в черте Екатеринбурга – в очереди "Уктус".

Напомним, новую меру поддержки планируется запустить для малых и средних предприятий, которые размещают свои мощности в индустриальных парках, "промышленную ипотеку" планируется реализовать по типу жилищной, с привлечением кредитных средств банков.

– Среди пилотов будут индустриальные парки в Тульской и Московской области, мы собираем заявки среди других регионов России под эти цели. В пилоте могут участвовать либо новые индустриальные парки на стадии строительства, либо "браунфилд" (индустриальные парки, построенные на базе старых промышленных производств, – прим. ред.), на которых проводится реконструкция. Пока что мы сталкиваемся с проблемой, что банки не понимают, как оценивать индустриальные парки под кредитование, – рассказал на круглом столе сопредседатель правления АИП Максим Паздников.

Пока что банковские организации настроены критично по нескольким причинам: у проектов индустриальных парков длительный срок окупаемости (15 лет и более), земли, которые сдаются в аренду резидентам, считаются активами с низкой ликвидностью.