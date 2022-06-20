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Экономика
20 июня 2022, 16:52

Правительство направило УрФУ 119 миллионов на внедрение науки в производство

  Юлия Пастух
УрФУ

Средства пойдут на поддержку партнеров НОЦ — НПО автоматики, Синары НИЦ СТМ, Росатома и других. Фото: Алексей Кунилов

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы" Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина получит в 2022 году грант в размере 119,4 млн рублей от Правительства РФ.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, 80% средств гранта будет направлено на мероприятия, напрямую связанные с реализацией технологических проектов. Остальные средства пойдут в основном на развитие кадрового потенциала, на развитие компетенций ученых, исследователей, конструкторов, на разработку специализированных образовательных программ для предприятий и организаций, входящих в НОЦ.

"В первую очередь, будут поддержаны проекты, направленные на импортозамещение и проекты мирового уровня. Средства гранта планируется выделить на поддержку проектов с участием ключевых индустриальных партнеров центра: Роскосмос — НПО автоматики, Синара НИЦ СТМ, "Росатом", "Сенсор", "Киберсталь", "Мегахим-проект", "Униматик", Машпром, КУМЗ. Проекты реализуются в таких направлениях, как аэрокосмос, новая энергетика, новые материалы, новые технологии, экология городской среды и промышленности", — отметил Виктор Кокшаров

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Областная газета Свердловской области

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