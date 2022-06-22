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Экономика
22 июня 2022, 18:42

11 свердловских компаний смогут работать в ТЦ Veer Mall без оплаты аренды

  Юлия Пастух
Аксессуар

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

11 компаний fashion-индустрии из Свердловской области на условиях господдержки получили возможность полгода работать в ТЦ Veer Mall. 

Победители конкурсного отбора будут оплачивать только организационный взнос на содержание помещения. В их числе — производители повседневной, детской и спортивной одежды, украшений, аксессуаров из кожи, купальников, эко-товаров.

Кобрендинговый бутик – совместный проект правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и торгово-развлекательного центра.

"Старт проекта намечен на начало июля. Пространство получило название ИМЕНА. Его главная цель – открывать новые бренды, помогать предпринимателям в становлении. Среди резидентов также есть несколько уже популярных в Екатеринбурге производителей, например, Dragonfly. Они станут хедлайнерами площадки и наставниками для менее опытных соседей по бутику", – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Областная газета Свердловской области

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