11 свердловских компаний смогут работать в ТЦ Veer Mall без оплаты аренды

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

11 компаний fashion-индустрии из Свердловской области на условиях господдержки получили возможность полгода работать в ТЦ Veer Mall.

Победители конкурсного отбора будут оплачивать только организационный взнос на содержание помещения. В их числе — производители повседневной, детской и спортивной одежды, украшений, аксессуаров из кожи, купальников, эко-товаров.

Кобрендинговый бутик – совместный проект правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и торгово-развлекательного центра.

"Старт проекта намечен на начало июля. Пространство получило название ИМЕНА. Его главная цель – открывать новые бренды, помогать предпринимателям в становлении. Среди резидентов также есть несколько уже популярных в Екатеринбурге производителей, например, Dragonfly. Они станут хедлайнерами площадки и наставниками для менее опытных соседей по бутику", – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.