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27 июня 2022, 16:27

В Минфине РФ прокомментировали информацию о наступлении дефолта

Деньги

Представители министерства отметили, что платеж по еврооблигациям был осуществлен заблаговременно и что Россия не отказывается от долговых обязательств перед инвесторами. Фото: Галина Соловьева

Министерство финансов России отреагировало на сообщения о том, что РФ якобы не может выплатить внешний долг и о наступлении дефолта. Представители министерства отметили, что платеж по еврооблигациям был осуществлен заблаговременно и что Россия не отказывается от долговых обязательств перед инвесторами.

Напомним, издание Bloomberg опубликовало статью, что Россия приближается к техническому дефолту, так как 26 июня был последний день, когда Москве необходимо было оплатить примерно 100 млн долларов внешнего долга. При этом в Кремле дефолт отрицают.

"В соответствии с эмиссионной документацией по указанным выпускам событием дефолта является отсутствие платежа (failure to pay) со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 года. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", — сказано в сообщении на сайте Минфина.

Также отмечается, что действия зарубежных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина, поэтому инвесторам стоит обращаться к международному депозитарию Euroclear. Отметим, что ранее Россия предложила механизм оплаты долгов в рублях.

Областная газета Свердловской области

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В Минфине РФ прокомментировали информацию о наступлении дефолта