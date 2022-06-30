Банк России представил новый дизайн 100-рублевой банкноты

На новых 100 рублях изображены достопримечательности Москвы и Центрального федерального округа. Фото: скриншот с пресс-конференции в ТАСС

Заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов представил обновленную 100-рублевую банкноту, выполненную в современном дизайне. Также купюра обладает усиленными защитными свойствами, аналогичными 200-рублевой банкноте.

На новых 100 рублях изображены достопримечательности Москвы и Центрального федерального округа. На лицевой стороне купюры можно увидеть фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банкнота выполнена в привычной оливково-оранжевой гамме. По словам Сергея Белова, это было сделано в целях удобства, чтобы люди могли быстро найти купюру привычного цвета в кошельке. На купюре также находится QR-код, ведущий на страницу Центробанка с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.

На сайте Банка России отмечается, что новые банкноты будут поступать в обращение постепенно и будут использоваться наравне со сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Ранее было известно, что Центробанк также планирует выпустить обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей в 2023 году, 500-рублевые банкноты — в 2024 году и купюры номиналом 10 и 50 рублей — в 2025 году.