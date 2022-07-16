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Экономика
16 июля 2022, 13:54

Свердловское правительство распределило 33,5 миллиона на поддержку молодых бизнесменов

  Юлия Пастух
Деньги

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет получить финансовую помощь. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области установили порядок предоставления федеральных грантов молодым предпринимателям до 25 лет включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области.

На поддержку социального бизнеса и молодежного предпринимательства региона в 2022 году направят 33,5 миллиона рублей: 31,2 млн руб. — из федерального бюджета и 2,3 млн руб. — из областного, передает департамент информполитики Свердловской области.

Начинающие бизнесмены и социальные предприниматели смогут получить грант на сумму от 100 до 500 тысяч рублей при условии софинансирования в размере 25% затрат на реализацию проекта.

Получить финансовую помощь поможет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который в настоящее время открыл набор на бесплатное обучение по подготовке грантовой заявки.

"Программа обучения поможет структурировать бизнес-проект, рассчитать бюджет, учесть все необходимые требования к заявке. И в конечном итоге повысить шансы участников на грант", — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Областная газета Свердловской области

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