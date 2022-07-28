Свердловское правительство утвердило новые меры по стабилизации занятости

Ранее федеральный кабмин направил 770 млн рублей для поддержки занятости на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области 28 июля провел заседание регионального правительства, на котором обсуждали меры по стабилизации рынка труда. Ранее федеральный кабмин направил 770 млн рублей для поддержки занятости на Среднем Урале.

Одно из новшеств предусматривает возможность переобучения граждан, находящихся под угрозой увольнения. Если раньше получить дополнительное образование за счет государства могли только сотрудники крупных предприятий, то теперь это смогут сделать работники и малого бизнеса, который имеет промышленную специализацию. Предположительно, такой возможностью воспользуются около 13 тысяч человек.

Другое изменение коснется крупных предприятий, входящих в федеральный список системообразующих, — в регионе находятся 29 таких организаций.

"Если на предприятии из-за вынужденного простоя высвобождаются сотрудники, то работодателю будет компенсироваться из федерального бюджета их переобучение или трудоустройство на временные работы сроком на 6 месяцев, а не на 3, как было прежде", — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Средства, полученные регионом от федерального Правительства для поддержки рынка труда, пойдут на создание временных мест для свердловчан, которые рискуют потерять работу, а также на организацию общественных работ для уральцев, вставших на учет в центрах занятости.