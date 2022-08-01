Средний Урал получит еще 230 млн рублей на развитие импортозамещения

Выделенные средства пойдут на предоставление льготных займов под 1–5% годовых. Фото: Алексей Кунилов

На развитие импортозамещающих производств из бюджета Свердловской области дополнительно выделят 230 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в закон "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", который подписал глава Среднего Урала.

Таким образом, Свердловский областной фонд технологического развития промышленности (ФТРП) окажет в 2022 году промпредприятиям помощь на сумму свыше 530 млн рублей. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Выделенные средства пойдут на предоставление льготных займов под 1–5% годовых. Предприятия смогут получить от 20 до 100 млн рублей на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию и расширение импортозамещающих производств.

"Кроме организационной и методической поддержки наши предприятия получают реальную финансовую помощь для ускоренного вывода на рынок востребованной конкурентной продукции и технологий. Это гарантирует стабильную работу экономики, сохранение занятости в отраслях промышленности и позволяет сделать технологический задел для будущего роста", — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Еще 100 млн рублей в 2022 году будут направлены из областного бюджета через ФТРП на передовые разработки. Предполагается, что до конца года промпредприятия совместно с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром предложат рынку ноу-хау мирового уровня. Позже компании смогут получить компенсацию затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в размере до 25 млн рублей.