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Экономика
10 августа 2022, 15:35

Уральский завод гражданской авиации начнет поставлять самолеты "Байкал" в Красноярский край

самолет "Байкал"

"Байкал" получил первого заказчика в Сибирском федеральном округе. Фото: пресс-служба УЗГА

Сегодня Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и компания "КрасАвиа" подписали предварительный договор. Согласно документу, в период с 2025 по 2029 годы необходимо будет поставить 10 легких многоцелевых самолетов ЛМС 901 "Байкал".

По данным пресс-службы УЗГА, воздушные суда планируется задействовать для регулярных полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты Красноярского края. Также их будут использовать специалисты санавиации и авиалесоохраны.

Отмечается, что салон самолета сможет изменяться — из пассажирской в грузовую и грузопассажирскую версии. Также предусмотрена установка лыжного шасси, а бортовое радиоэлектронное оборудование позволит выполнять полеты по приборам.

Добавим, УЗГА является якорным резидентом площадки "Уктус" ОЭЗ "Титановая долина", где разрабатывают авиационный двигатель ВК-800СМ. Сейчас его готовят к испытаниям, в 2024 году мотор хотят установить на легкий многоцелевой турбовинтовой самолет — 901 "Байкал".

В начале августа предприятие посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников, напоминает департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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