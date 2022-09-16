В Уральском федеральном университете появится стартап-студия

Студии будут ориентированы на массовое создание новых предприятий и быструю проверку бизнес-идей из существующего банка гипотез. Фото: Галина Соловьева

УрФУ стал одним из победителей федерального конкурсного отбора по развитию стартап-студий в вузах. Данный проект реализуется Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Минобрнауки РФ.

По словам руководителя проекта "Фабрика стартапов" Эдуарда Москаленко, студии будут ориентированы на массовое создание новых предприятий и быструю проверку бизнес-идей из существующего банка гипотез.

"На этапе подачи заявки вузы должны были подтвердить опыт работы со стартапами, потенциал по привлечению к работе экспертов в сфере технологического предпринимательства, а также наличие дополнительных мер поддержки со стороны деловых партнеров. Все это у инновационной инфраструктуры УрФУ есть", — добавил Эдуард Москаленко.

Стартап-студии работают по направлениям:

HealthNet — поддержка и развитие компаний, создающих и поставляющих биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые приводят к значительному улучшению здоровья и качества жизни людей;

EnergyNet — оборудование, программное обеспечение, инжиниринговые и сервисные услуги для комплексных систем интеллектуальной энергетики;

TechNet — отбор, тестирование и использование передовых производственных технологий;

Food Net — рынок продовольствия и персонализированного питания, технологические процессы в котором автоматизированы на протяжении всего жизненного цикла продуктов.

В пресс-службе УрФУ отметили, что "Фабрика стартапов" реализуется в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Его цель — к 2030 году создать 50 университетских стартап-студий.