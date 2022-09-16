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16 сентября 2022, 17:05

В Уральском федеральном университете появится стартап-студия

УрФУ

Студии будут ориентированы на массовое создание новых предприятий и быструю проверку бизнес-идей из существующего банка гипотез. Фото: Галина Соловьева

УрФУ стал одним из победителей федерального конкурсного отбора по развитию стартап-студий в вузах. Данный проект реализуется Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Минобрнауки РФ.

По словам руководителя проекта "Фабрика стартапов" Эдуарда Москаленко, студии будут ориентированы на массовое создание новых предприятий и быструю проверку бизнес-идей из существующего банка гипотез.

"На этапе подачи заявки вузы должны были подтвердить опыт работы со стартапами, потенциал по привлечению к работе экспертов в сфере технологического предпринимательства, а также наличие дополнительных мер поддержки со стороны деловых партнеров. Все это у инновационной инфраструктуры УрФУ есть", — добавил Эдуард Москаленко.

Стартап-студии работают по направлениям:

  • HealthNet — поддержка и развитие компаний, создающих и поставляющих биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые приводят к значительному улучшению здоровья и качества жизни людей;
  • EnergyNet — оборудование, программное обеспечение, инжиниринговые и сервисные услуги для комплексных систем интеллектуальной энергетики;
  • TechNet — отбор, тестирование и использование передовых производственных технологий;
  • Food Net — рынок продовольствия и персонализированного питания, технологические процессы в котором автоматизированы на протяжении всего жизненного цикла продуктов.

В пресс-службе УрФУ отметили, что "Фабрика стартапов" реализуется в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Его цель — к 2030 году создать 50 университетских стартап-студий. 

Областная газета Свердловской области

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