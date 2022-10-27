В бюджет Свердловской области на 2023 год заложат 241 млрд рублей на социальные расходы

В 2023 году доходы областной казны составят 343 миллиарда рублей, а расходы — 359 миллиардов рублей. Фото: Павел Ворожцов

На заседании правительства Свердловской области 27 октября рассмотрен и одобрен проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. В числе основных приоритетов остаются социальные расходы.

Согласно проекту закона о региональном бюджете, в 2023 году доходы областной казны составят 343 миллиарда рублей, а расходы — 359 миллиардов рублей.

По сравнению с нынешним годом расходная часть в проекте бюджета осталась практически на том же уровне, вырастут только траты на образование и соцполитику. И.о. главы минфина Свердловской области Александр Старков отметил, что власти неукоснительно выполняют социальные обязательства перед жителями региона.

"При подготовке проекта бюджета мы опираемся на консервативный вариант экономического прогноза. Что он предполагает? Доходы бюджета увеличиваются, но с замедлением темпов их роста в ситуации санкций. Такой сценарий потребовал от нас очень взвешенно и осторожно подойти к расходной части бюджета", — передает его слова департамент информполитики Свердловской области.

Общая сумма запланированных социальных расходов на 2023 год составит 241 млрд рублей: 100,2 млрд рублей пойдет на образование, 93,9 млрд рублей — на соцполитику, 33,8 млрд рублей — на здравоохранение, 9,7 млрд рублей — на физкультуру и 3,4 млрд рублей — на культуру. На строительство 12 образовательных учреждений в следующем году планируют направить около 5 млрд рублей, а на возведение поликлиник — 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в следующем году социальные пособия проиндексируют на 5,5%, а с 1 января и 1 октября 2023 года зарплаты различных категорий бюджетников вырастут до 6%.

Работа над документом продолжится, предстоит обсуждение с депутатами регионального парламента. Окончательный вариант бюджета на 2023 Заксобрание утвердит в конце текущего года.