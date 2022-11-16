В Екатеринбурге стартовал форум "Города России 2030"

Полпред Президента РФ в УрФО призвал активнее использовать положительные практики, существующие в других муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов

В среду, 16 ноября, на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" стартовал VI Общероссийский форум стратегического развития "Города России 2030", в рамках которого обсудят вопросы городского планирования, устойчивого функционирования экономики в современных условиях, а также достижения целей, поставленных Президентом РФ. Мероприятие продлится два дня.

В открытии форума приняли участие замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, полномочный представитель главы государства в УрФО Владимир Якушев, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото: Павел Ворожцов

Олег Чемезов в приветственном слове отметил, что уральская столица вновь становится площадкой для важных дискуссий и обмена опытом по вопросам развития российских городов.

"Свердловская область имеет значительный потенциал для демонстрации своих возможностей и своего опыта. Мы запустили достаточно крупный инфраструктурный проект в Екатеринбурге — Сухой порт, который позволит Свердловской области стать крупнейшим транспортно-логистическим хабом. Параллельно прорабатываем вопрос развития наземного метро, которое создаст общую рельсовую транспортную инфраструктуру для восьми городов Екатеринбургской агломерации", — заявил вице-губернатор.

Дмитрий Вахруков подчеркнул, что уральская столица выбрана в качестве одного из пилотных городов, где апробируется система долгосрочных планов развития агломерации.

"Екатеринбург имеет один из самых высоких потенциалов агломерационного развития. Это связано с субъективными факторами как промышленной и инфраструктурной развитости, так и с силой региональной и муниципальной команды", — добавил замминистра экономического развития РФ.

Фото: Павел Ворожцов

В свою очередь Владимир Якушев напомнил, что 75% населения России сейчас проживает в городах, у каждого из которых своя специфика проблем и свои пути их решения. В связи с этим полпред Президента РФ в УрФО призвал активнее использовать положительные практики, существующие в других муниципалитетах.

Программа форума включает в себя круглые столы и тематические сессии, на которых в частности обсудят перспективы индустриальных кластеров, работу с инвесторами, вопросы импортозамещения, развития туризма, экологии и социального партнерства. По словам Алексея Орлова, неизменными остались блоки вопросов по межмуниципальному сотрудничеству и градостроительству.

Фото: Павел Ворожцов

"Мы сделали серьезный акцент на тех мерах, которые принимаются или необходимо предпринять в современных условиях, чтобы экономика и социальная сфера продолжали поступательное развитие, несмотря на санкционное давление", — передает слова главы Екатеринбурга департамент информполитики Свердловской области.