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24 ноября 2022, 13:51

Свердловскому бизнесу рассказали о преимуществах Единого налогового счета

Федеральная налоговая служба

С помощью ЕНС налоговики смогут обеспечивать простоту исполнения своей конституционной обязанности для каждого налогоплательщика. Фото: Павел Ворожцов

Налоговики разъяснили представителям сферы бизнеса о порядке и преимуществах Единого налогового счета (ЕНС).

Как отмечают в пресс-службе УФНС России по Свердловской области, ЕНС — это гарантия прозрачности между налоговыми органами и налогоплательщиками.

"Чтобы уплатить налоги, сегодня нужно знать 1,5 тыс. кодов бюджетной классификации, более 20 тыс. кодов муниципальных образований и много других дополнительных реквизитов (срок уплаты, основание платежа, налоговый период, статус), которые следует указать в платежке. С внедрением ЕНС все это станет не нужно. Единственное, что потребуется — ИНН и сумма, которые станут единственными изменяемыми параметрами платежа", — говорится в сообщении.

Добавим, 22 ноября в региональном управлении федеральной службы состоялось совещание. Были озвучены условия и предпосылки для внедрения ЕНС. С его помощью ведомство сможет обеспечивать простоту исполнения своей конституционной обязанности для каждого налогоплательщика.

Областная газета Свердловской области

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