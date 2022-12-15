Гендиректором НПО автоматики стал Михаил Изюмов

На руководящих должностях новый гендиректор НПО автоматики работает более 15 лет. Фото: сайт НПО автоматики

Михаил Изюмов сменил Андрея Мисюру на посту генерального директора АО "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова". Ранее Михаил Изюмов работал в самарском РКЦ "Прогресс".

На руководящих должностях новый гендиректор НПО автоматики работает более 15 лет. Он был техническим руководителем пусков на космодромах Байконур, Плесецк и Восточный. Также он руководил операциями по запуску во время подготовки и реализации 5 пусковых кампаний в Гвианском космическом центре.

Бывший генидректор НПО автоматики Андрей Мисюра, который занимал эту должность с 2016 года, переходит на новое место работы. За это время под его руководством НПО добилось значительных результатов в освоении новых рынков и создании высокотехнологичной продукции не только для ракетно-космической отрасли.

"С 2016 года обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя "Союз-2", создана и внедрена система управления для пилотируемых ракет. Кроме того, НПО автоматики стало разработчиком системы управления для перспективной ракеты-носителя "Союз-5". <...> В 2017 году по инициативе Андрея Мисюры была создана служба по производству гражданской продукции, вследствие чего НПО автоматики укрепилось и обеспечило рост выручки на ключевом рынке — поставке приборов для сельскохозяйственной техники", — сообщает пресс-служба НПО автоматики.