Экономика 5 сентября 2017, 20:23

«А если дозиметр запищит?» Как работает Белоярская АЭС

Блочный щит управления третьего энергоблока Белоярской АЭС. Именно сюда стекается информация о каждом элементе большого организма блока. Павел Ворожцов

Блочный щит управления третьего энергоблока Белоярской АЭС. Именно сюда стекается информация о каждом элементе большого организма блока. Павел Ворожцов

После событий на Фукусиме в «атомных» городах прокатилась волна радиофобии — иррациональной боязни радиации. Не избежала этого явления и Белоярская атомная электростанция имени Курчатова в городе Заречном. Из-за недостаточной информированности людей БАЭС, как и многие аналогичные предприятия по всей стране, обросла байками и легендами о якобы радиоактивной опасности станции для тех, кто живёт у неё под боком. Чтобы ликвидировать «атомную безграмотность», руководство станции выбрало стратегию открытости. Только в прошлом году по БАЭС провели почти 90 экскурсий. На такой экскурсии в рамках пресс-тура муниципальных СМИ «Путешествие в атомное зазеркалье» побывала и корреспондент «ОГ».

Энергии хватит на Крым

Старейшая из действующих ныне атомных электростанций в день вырабатывает около 1 480 мегаватт, примерно седьмую часть от общего объёма электроэнергии Свердловской энергосистемы. Этого с лихвой хватило бы, чтобы снабдить электричеством весь Крым. Также именно станция снабжает город Заречный теплом и горячей водой.

Сама БАЭС издалека напоминает город в городе — на её территории есть вся инфраструктура, вплоть до тротуаров и даже собственной велосипедной дорожки. Сами сотрудники закрытого предприятия (а их здесь почти 2 600 человек) к присутствию гостей давно привыкли: за последние несколько лет они насмотрелись и на школьников, и на пенсионеров, и на иностранных делегатов. Экскурсионная активность выросла в связи с вводом в эксплуатацию четвёртого энергоблока станции с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Директор БАЭС Иван Сидоров называет его гордостью российской атомной энергетики.

БАЭС

Белоярская атомная электростанция носит имя прославленного физика Игоря Васильевича Курчатова. Фото: Павел Ворожцов

— Проект энергоблока был разработан ещё в 1983 году, но несколько раз дорабатывался, в том числе в связи с событиями в Чернобыле и на Фукусиме, необходимо было предусмотреть всё, — рассказывает Иван Сидоров. — Мы изучили практически весь спектр возможных аварийных ситуаций и смоделировали программу, которая позволяет при возникновении сбоев автоматически заглушить работу установки, без вмешательства человека или автоматики: реактор останавливает сам себя. Строительство энергоблока заняло около семи лет. Энергетический пуск реактора состоялся 10 декабря 2015 года и, по случайному совпадению, — в 21 час, 21 минуту и 21 секунду.

Реактор БН-800 не только обогнал по мощности, надёжности и срокам эксплуатации БН-600, который служит верой и правдой без малого 38 лет. Принципиальное отличие БН-800 в том, что он работает на смешанном уран-плутониевом топливе. Кроме того, реактор может использовать в качестве топлива радиоактивные отходы, оставшиеся от работы других ядерных реакторов. Это, по словам Ивана Сидорова, открывает путь к практически неисчерпаемым топливным ресурсам атомной энергетики: сырья накоплено столько, что топлива хватит на тысячи лет.

Подготовка — как у пилотов

Экскурсия начинается со знакомства с макетом ядерного реактора.

— Схема такого реактора называется трёхконтурной: в первом и втором контурах в качестве теплоносителя используется натрий, в третьем — вода и пар, — объясняет начальник смены реакторного цеха № 3 Дмитрий Комоза. — В активной зоне реактора, как в карандашнице, находятся тепловыделяющие сборки с таблетками урана. Отработанные сборки отгружаются в специальный элеватор, а затем вывозятся в хранилища или на утилизацию, а на их место ставятся свежие. Весь цикл перегрузки ядерного топлива осуществляется в автоматическом режиме, без прямого участия людей. Натрий первого контура снимает с них тепло, охлаждается в промежуточных теплообменниках натрием второго контура. В парогенераторах второго контура натрий передаёт тепло воде третьего контура, в результате чего вырабатывается пар высокого давления с температурой около 550 градусов. Затем он направляется в турбину, соединённую с электрогенератором.

Через десять минут нас заочно знакомят и с парогенераторным отделением: стена одного из коридоров, по которому мы проходим тёплая, как батарея, а в самом коридоре — почти 50 градусов по Цельсию.

Коллеги шутят:

— Мы на юг попали!

Экскурсия на БАЭС, В пункте управления третьего энергоблока

В пункте управления третьего энергоблока работа кипит круглосуточно и не прекращается ни на минуту. Фото: Павел Ворожцов

«Мозг» атомной электростанции — блочный щит управления: именно здесь осуществляется управление всеми процессами на энергоблоке. Персонал работает круглосуточно, в три смены.

— Именно руками этих людей велась пусконаладка энергоблока, — рассказывает заместитель главного инженера по эксплуатации энергоблока БН-800 Илья Филин. — Сегодня БАЭС располагает самым подготовленным персоналом в области быстрой энергетики. У каждого за плечами отработка десятков нештатных режимов и программ. Именно этот момент подвёл работников станции на Фукусиме: вся документация у них хранилась в компьютерном виде, и когда электричество отключилось, люди остались без алгоритма действий.

— А чем сильна наша электростанция? — спрашивают журналисты.

— Наши сотрудники подготовлены, как пилоты самолёта, и знают, как действовать в любой нештатной ситуации посекундно. Кроме того, они проходят подготовку, лицензирование, строгий психофизиологический отбор, есть даже тренажёр для отработки навыков.

Экскурсия на БАЭС, установка радиационного контроля

Установка радиационного контроля похожа на сканер в аэропорту, но выглядит более устрашающе. Некоторые экскурсанты проходят этот пункт контроля с пятого-шестого раза: не знают, как встать на ней правильно. Фото: Павел Ворожцов

Чтобы попасть в сердце энергоблока, к ядерному реактору, необходимо пройти через два отделения санпропускника и переодеться в белые хлопчатобумажные комплекты — брюки, нательную сорочку, рубашку, носки, чепчик и обувь. Это обязательное условие для допуска в «зону контролируемого доступа». Затем пройти через установку радиационного контроля — версия сканера в аэропорту, которая служит для обнаружения радиоактивных загрязнений. Прибор пропускает всех: «Чисто!» После этого каждому выдают дозиметры с нулевыми показателями — за время экскурсии цифры не меняются.

Экскурсия на БАЭС, спецодежда

Для доступа к колпаку реактора необходимо не только переодеться, но и переобуться в специальную защитную обувь на мягкой подошве. Фото: Павел Ворожцов

Экскурсия на БАЭС, индивидуальный дозиметр

«Индивидуальный дозиметр! Получите и распишитесь!» Фото: Павел Ворожцов

— А что делать, если дозиметр запищит? — спрашиваем сотрудников. Нас успокаивают: пока ни разу не пищал, но это обязательные меры безопасности и контроля.

Экскурсия на БАЭС, начальник смены реакторного цеха №3 Дмитрий Комоза и Ольга Кошкина

Наш проводник - начальник смены реакторного цеха №3 Дмитрий Комоза объясняет, зачем каждому выдаются индивидуальные дозиметры и почему их показатели всегда остаются нулевыми. Фото: Павел Ворожцов

Экскурсия на БАЭС, реактор БН800

Реактор БН-800 за его внешний вид сами работники станции ласково прозвали «осьминогом». Реактор БН-600 в третьем энергоблоке носит другое название - «Ромашка».  Фото: Павел Ворожцов

Сам реактор со смотровой площадки реакторного отделения, естественно, не видно: его корпус надёжно укрыт в специальной бетонной шахте. Экскурсантам показывают только колпак реактора, который защищает корпус от внешних воздействий и способен выдержать даже падение самолёта. Рядом — циркуляционные насосы и промежуточные теплообменники вокруг него: за их внешний вид сами работники БАЭС ласково называют реактор «осьминогом». К слову, БН-600 в соседнем, третьем энергоблоке, носит другие прозвище: «Ромашка».

К наивным вопросам — «А если взорвётся?», «А какой тут радиационный фон?» — сотрудники станции давно относятся снисходительно, охотно расспрашивают, какие байки о БАЭС существуют, и сами делятся рассказами. Один из сотрудников со смехом вспомнил, как стал свидетелем фотосессии молодожёнов: впервые услышав шум от работы станции, молодые супруги развернулись и бросились наутёк в обратную от БАЭС сторону.

Экскурсия на БАЭС, Машинный цех энергоблока № 3

Машинный цех энергоблока № 3: из-за сильного шума по нему рекомендуется ходить только в берушах.  Фото: Павел Ворожцов

— Эти страхи опять же связаны с недостаточной информированностью, — объясняет начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Смышляева. По её словам, атомная электростанция влияет на состояние окружающей среды не больше, чем котельная или небольшой завод: выбросы составляют доли процентов от разрешённых. Между тем, экологический контроль и контроль радиационной обстановки в соответствии с требованиями всё равно ведётся постоянно.

Сотрудники уверяют: «приручить» атом несложно, но мирный атом может оставаться мирным только под жёстким контролем и строгим соблюдением мер безопасности. Исключений нет ни для гостей, ни для сотрудников станции. Даже на информационных стендах можно увидеть таблички с призывами избегать самоуверенности и сохранять критический взгляд на свою работу.

Если опыт применения БН-800 окажется успешным, это откроет энергетикам путь для строительства более мощного, коммерческого атомного энергоблока БН-1200.

  • Опубликовано в №164 от 6.09.2017
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