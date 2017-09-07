Дачная экономика: как застраховать свою дачу?

Владельцам деревянных домов стоит застраховаться хотя бы от пожара.Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В МЧС России по Свердловской области сообщают: в этому году в регионе сгорел 171 дачный домик, в некоторых пожарах погибли люди. Ещё одна традиционная причина для переживаний садоводов и огородников —дачные кражи. В конце сезона самое время задуматься о безопасности и страховании своей фазенды. Зачем это делать, какие есть риски, сколько стоит страховка, — читайте в материале «ОГ».

На даче разрешили прописку, и многие свердловчане стали проживать там круглый год. Как показывает печальная статистика, смонтированные кустарным способом сети часто не выдерживают возросшую нагрузку современных электроприборов. Ещё одна распространённая причина пожаров — отсутствие надлежащего контроля за состоянием печного отопления. Не все соблюдают правила безопасной эксплуатации печей, многие из которых не рассчитаны на круглогодичное использование.

А что касается краж, то как только опустеют участки, и народ поедет на зимние квартиры, дачные воры начнут выискивать слабые места в обороне ваших домов…

Прежде чем заключить договор со страховой компанией, стоит иметь в виду определённые тонкости.

Оформляя договор страхования, нужно обратить внимание на содержащийся в нём перечень рисков. Обычно страховые компании предлагают своим клиентам полный пакет услуг. Защита на год должна включать в себя страховку от пожара, удара молнии, взрыва газа, стихийного бедствия, кражи со взломом, грабежа и противоправных действий третьих лиц. Но именно со страховки от пожара начинается каждый полис.

Часто при заключении договора страховую сумму записывают со слов владельца. Но если что-то произошло, компания сначала будет оценивать действительную стоимость дачи. Как правило, это стоимость строительства аналогичного дома в вашей местности, за вычетом износа.

Бывают и такие случаи: например, вы оценили дом в разы дороже, чем он обошёлся. Тогда ущерб вам оплатят в рамках действительной стоимости, но излишек страховых взносов никто не вернёт. Лучше при заключении договора сразу попросить страховщика оценить дом — тогда вы будете знать, на что можете рассчитывать.

Другой важный момент — франшиза. В принципе, если не обращать внимания на само непонятное слово, то разобраться с этим пунктом несложно. Франшиза — часть убытков, которую страховая компания может не платить. Как правило, её устанавливают в виде определённого процента от страховой суммы или в фиксированном размере. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховая компания освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер определённой суммы, однако возмещает его полностью, в случае если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной — когда из суммы страховой выплаты вычитается размер франшизы. Зачем это нужно знать? Размер страховой выплаты может быть существенно меньше. Например, ваш дом стоит 300 тысяч, а размер франшизы — 30 тысяч. В случае пожара или кражи страховая выплата составит всего 270 тысяч при безусловной франшизе.

Заполняя предложенную страховщиком форму, никогда не оставляйте в ней пустых граф. В дальнейшем подобные «пробелы» могут восприниматься как ваш отказ от предоставления данных для правильной оценки риска и умышленное утаивание информации. Поэтому, если вы не знаете, то лучше вписать в строчку: «Не располагаю данными по этому вопросу».

Лучше выбрать компании, имеющие высокие рейтинги надёжности (А++). Подобные расчёты рейтингов производятся агентством «Эксперт РА», которое определяет финансовое состояние страховщика, а также качество управления им страховыми и инвестиционными рисками.

Цена вопроса Стоимость страховки у большинства компаний на территории Свердловской области примерно одинакова (разница в ценах — не более 150 рублей) и составляет примерно один процент от страховой суммы. Например, цена страховки деревянного дачного домика на 600 тысяч составит всего 6 000 рублей. При этом все без исключения страховщики устанавливают понижающие коэффициенты, к примеру — за наличие решёток на окнах. В том случае, если стены домика сделаны из негорючего материала — кирпича — стоимость страховки намного ниже. Комментарий Евгений БУЛАНОВ, эксперт по страхованию: — Перед заключением договора сделайте фотографии объекта страхования (они пригодятся, если возникнут споры). Страховка на сумму до 1 миллиона рублей, как правило, на территории Свердловской области проводится без осмотра страхового агента, свыше 1 миллиона — с осмотром. Выезд агента обычно бесплатен. Если пристройки не находятся под одной крышей с домом, то они страхуются отдельно.