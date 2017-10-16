На совещании по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере. Фото: kremlin.ru

«Россия готова выпустить крипторубль», — такое заявление сделал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на закрытой встрече с членами Московского столичного клуба. По его словам, действия чиновников направлены на исполнение данного в прошлый вторник Владимиром Путиным поручения о введении в стране криптовалют.

«Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через два месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», — сказал Николай Никифоров. — Для его создания будет использоваться только криптография отечественных разработчиков, что позволит защитить разработку от иностранного вмешательства.

На эту положительную новость приходится три плохих.

Во-первых, по словам министра, данную «валюту» невозможно будет «майнить» — то есть производить пользователям обычным путём подбора математических алгоритмов. Модель отечественной разработки будет скорее всего закрытая и с ограниченным объёмом эмиссии, сосредоточенным в руках государства. На сегодня все основные криптовалюты вполне возможно произвести при наличии достаточных вычислительных мощностей.

Во-вторых, операции по покупке и продаже крипторубля будут подпадать под действие налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13 процентов. Каким образом национальное средство расчёта может являться основой для уплаты налога, до сих пор непонятно. Говоря простыми словами, при обмене одной купюры в 5 000 рублей на купюры по 1 000 рублей гражданин должен будет заплатить налог в 13 процентов.

И в третьих, это не приведёт к автоматической легализации других криптовалют, таких как, например, биткоин.

Комментарий Максим МАРАМЫГИН, директор института финансов и права УрГЭУ: — Исходя из озвученных ограничений, можно предположить, что отечественная бюрократия выполняет поручение Владимира Путина сугубо формально — «Президент сказал сделать, мы сделали». Ничем другим объяснить создание цифровой валюты, которая отражает все минусы криптовалют и не имеет их плюсов, невозможно. Появление крипторубля в таком формате ни к каким позитивным изменениям в экономике не приведёт.