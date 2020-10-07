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Экономика / Агропромышленный комплекс
7 октября 2020, 18:32

Михаил Мишустин заявил об успешном преодолении ажиотажного спроса на еду в разгар пандемии COVID-19

Михаил Мишустин на выставке "Золотая осень"

Михаил Мишустин принял участие в открытии российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Фото: пресс-служба Правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в открытии российской агропромышленной выставки "Золотая осень". По его словам, благодаря значительному приросту урожая стране удалось успешно пройти ажиотажный спрос в магазинах в марте нынешнего года, когда в России начали выявлять первых заражённых коронавирусом.

Как заявил Михаил Мишустин, государство продолжает наращивать производство овощей защищённого грунта для того, чтобы обеспечивать потребности россиян в течении всего года. Так, в 2020 году прирост урожая в теплицах на 20% выше, чем в прошлом году.

"Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы распространения коронавируса. По факту решена задача продовольственной безопасности, и сейчас ведём работу по укреплению нашей продовольственной независимости", - передаёт слова главы кабмина пресс-служба Правительства.

Также премьер-министр напомнил, что в 2020 году была запущена программа сельской ипотеки с льготными ставками в пределах 3%, которой воспользовались более 20 тыс. россиян в 81 регионе страны. Михаил Мишустин пообещал продолжить развитие социальной инфраструктуры в сельской местности.

Напомним, 17 марта после сообщений о возникшем ажиотаже в продуктовых магазинах Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетили информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Глава кабмина подчеркнул, что ситуация с поставками в стране стабильная, поэтому закупаться продуктами с избытком в связи с пандемией коронавируса не стоит.

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