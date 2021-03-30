Темы дня

Экономика / Агропромышленный комплекс
30 марта 2021, 13:00

В Верхнем Дуброво построят сыроварню за €9 млн

Завод будет выпускать сливочное масло и около 30 видов сыров. Фото: Алексей Кунилов

Завод будет выпускать сливочное масло и около 30 видов сыров. Фото: Алексей Кунилов

До конца года в ГО Верхнее Дуброво запустят предприятие по производству сыра. Об этом "Облгазете" рассказал глава муниципалитета Валерий Конопкин. Как ранее сообщил РБК инвестор проекта - владелец завода "Пневмостроймашина" Анатолий Павлов, он планирует вложить в производство 9 млн евро или около 800 млн рублей. 

- Работы по строительству сыроварни уже ведутся. Анатолий Иванович почти каждую неделю приезжает к нам, - рассказал Валерий Конопкин. - Безусловно, это важный проект для нашего посёлка. Во-первых, будет создано несколько десятков высокопроизводительных рабочих мест. Во-вторых - это налоги, которые будут поступать в муниципальный бюджет. 

Сыроварня будет называться "Grande Re". Предполагается, что новое предприятие будет выпускать сливочное масло и около 30 видов сыров, в том числе - пармезан. Сырьё будет поставляться с фермы "Некрасово". Планируется, что завод сможет перерабатывать до 30 тонн молока. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.03.2021, 14:07 / Общество
Михаил Мишустин переназначил Олега Белозёрова на пост гендиректора РЖД
30.03.2021, 13:25 / Общество
За сутки в Свердловской области зафиксировали 136 случаев коронавируса
30.03.2021, 13:19 / Общество
В России выявили 8 277 случаев коронавируса за сутки
30.03.2021, 13:05 / Политика
Вице-мэры Екатеринбурга лишатся привязки к профилю
30.03.2021, 13:00 / Экономика
В Верхнем Дуброво построят сыроварню за €9 млн