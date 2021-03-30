В Верхнем Дуброво построят сыроварню за €9 млн

Завод будет выпускать сливочное масло и около 30 видов сыров. Фото: Алексей Кунилов

До конца года в ГО Верхнее Дуброво запустят предприятие по производству сыра. Об этом "Облгазете" рассказал глава муниципалитета Валерий Конопкин. Как ранее сообщил РБК инвестор проекта - владелец завода "Пневмостроймашина" Анатолий Павлов, он планирует вложить в производство 9 млн евро или около 800 млн рублей.

- Работы по строительству сыроварни уже ведутся. Анатолий Иванович почти каждую неделю приезжает к нам, - рассказал Валерий Конопкин. - Безусловно, это важный проект для нашего посёлка. Во-первых, будет создано несколько десятков высокопроизводительных рабочих мест. Во-вторых - это налоги, которые будут поступать в муниципальный бюджет.

Сыроварня будет называться "Grande Re". Предполагается, что новое предприятие будет выпускать сливочное масло и около 30 видов сыров, в том числе - пармезан. Сырьё будет поставляться с фермы "Некрасово". Планируется, что завод сможет перерабатывать до 30 тонн молока.