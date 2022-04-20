В Свердловской области в 2 раза увеличат производство молока за счёт инноваций

"Балтымский агрокомплекс" создаёт первое инновационное производство. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

В Свердловской области при поддержке областного правительства "Балтымский агрокомплекс" создаёт первое инновационное производство. В планах фермеров — вдвое увеличить производство молока и развивать органическое земледелие.

"Нам очень важно реализовывать программу продовольственной безопасности, поставленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Мы должны кормить себя сами. Правительство Свердловской области вносит свой вклад в развитие этого предприятия на Балтыме. В ближайшие годы компания планирует усилить цифровую составляющую производства, в перспективе поголовье увеличится с тысячи до 2,4 тысячи животных, а производство сырого молока с 20 до 40 тонн в сутки", — рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

На ферме созданы максимально комфортные условия для коров: они могут свободно передвигаться по загону и пользоваться автоматическими чесалками. За самочувствием животных следят с помощью гаджетов — специальные ошейники передают информацию о режиме сна, бодрствования и даже о качестве жевания животного. В связи с высокой стоимостью подобного стойло-места (миллион рублей), фермеры нашли способ извлекать прибыль на каждом этапе работы комплекса:

Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"Доходы от производства молока должны быть соизмеримы с доходами от переработки побочной продукции — навоза. Мы реализуем первый инновационный проект в Свердловской области по утилизации и обезвреживанию навоза. Мы продаем его населению, используем у себя. Мы хотим совсем уйти от минеральных удобрений и использовать только органические удобрения. Технология уникальная, она позволяет переработать все стоки с фермы, сточные воды, отходы от бойни, отходы пункта переработки молока и животноводства и получить из них удобрение, жидкое и твёрдое", — рассказал председатель совета директоров "Балтымский Агрокомплекс" Евгений Кремко.

Стоит отметить, с 2014 по 2019 годы проект реализовывали в рамках региональной госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка", с 2019 года — при сопровождении Агентства по привлечению инвестиций. Кроме того, при участии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства предприятие закупило 100 коров голштинской породы — одной из самых высокоудойных в мире.

"В ходе первого этапа модернизации была привлечена сумма порядка 700 миллионов рублей, сейчас начинается вторая стадия, там сумма тоже около 700 миллионов рублей. Если говорим о проекте по переработке отходов, то речь идёт о сумме в 150 миллионов рублей. Сейчас мы ищем возможность профинансировать этот проект инструментами ВЭБа", — отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

В настоящее время продукция "Балтымского агрокомплекса" поставляется в 90 магазинов Свердловской области и 2 продуктовые сети.