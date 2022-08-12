В Свердловской области в 2022 году на закупку техники для аграриев потратили 2 млрд рублей

Всего с начала текущего года было закуплено 620 единиц техники для свердловских аграриев. Фото: Полина Зиновьева

В Богдановиче на территории ООО "Народное предприятие "Искра" 12 августа состоялось торжественное открытие Дня поля. На мероприятии продемонстрировали работу новых видов сельскохозяйственной техники, на закупку которой потратили около 2 млрд рублей.

Всего с начала текущего года было закуплено 620 единиц техники для свердловских аграриев.

Фото: Полина Зиновьева

"Демонстрация современных машин и оборудования способствует выбору сельхозтоваропроизводителями необходимой техники, изучению энергоэффективных технологий, используемых для выпуска качественной продукции. Движение в направлении обновления и модернизации технических средств продолжается постоянно", — сказал первый замгубернатора региона Алексей Шмыков.

Фото: Полина Зиновьева

В открытии Дня поля приняли участие более 40 производителей и поставщиков сельхозтехники из Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. На мероприятии были представлены тракторы, комбайны, плуги, сеялки, агрегаты для полива и обработки почвы. Также в регионе впервые продемонстрировали тракторы из Китая, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ученые презентовали перспективные сорта ячменя, овса, гороха и пшеницы, которые отличаются высокой урожайностью и засухоустойчивостью.

Фото: Полина Зиновьева

В нынешнем году решением правительства Свердловской области был расширен перечень сельхозтехники, которую могут приобрести аграрии на средства господдержки. Региональные субсидии теперь можно получить на покупку комбайнов для уборки капусты, машин для очистки, сортировки или калибровки семян и зерна.