В Свердловской области на третьем потоке курса "Школа фермера" будут учиться 30 человек

"Школа фермера" направлена на развитие малых форм хозяйствования на селе и создание новых рабочих мест. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На третьем потоке "Школы фермера" — первого в России курса по подготовке профессиональных аграриев — будут учиться работающие сельхозпроизводители, которые мечтают открыть свой бизнес. К новым слушателям курса 26 сентября обратился и. о. первого замгубернатора Алексей Шмыков.

По его словам, "Школа фермера" направлена на развитие малых форм хозяйствования на селе и создание новых рабочих мест.

"Это уникальный образец партнерства органов власти, агровуза, банковской сферы и агробизнеса, пример ответственного отношения представителей различных секторов к укреплению позиций отечественного сельскохозяйственного производства. Это особенно важно с учетом возрастающего вклада фермерских хозяйств в развитие регионального агропромышленного комплекса", — передает слова Алексея Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

И. о. главы регионального минАПК Артем Бахтерев отметил, что участники проекта будут получать не только практические навыки и специализированные знания, но и разрабатывать бизнес-проекты, чтобы в дальнейшем претендовать на государственные гранты.

"Школа фермера" реализуется в Свердловской области на базе Уральского государственного аграрного университета. Новички смогут научиться запускать рентабельный агробизнес с нуля, а опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств.

"Для каждого сельхозтоваропроизводителя очень важно постоянно повышать свое мастерство. Технологии сельского хозяйства постоянно развиваются, внедряются научно-технологические решения. Комплекс лекций по актуальным проблемам в сочетании с практическими занятиями позволят нашим фермерам выйти на новый, более высокий уровень развития", — добавила ректор вуза Ольга Лоретц.