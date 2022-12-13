На Среднем Урале запустили современную сортировальную линию семян

Сортировальная линия позволит обеспечивать сельхозпроизводителей высококачественными семенами зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках нацпроекта "Наука и университеты" в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН в Свердловской области запустили уникальную линию для сортировки семян сельхозкультур. Установка современного оборудования обошлась в 52 млн рублей.

Сортировальная линия позволит обеспечить сельхозпроизводителей высококачественными семенами зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур. По словам первого заместителя регионального министра АПК и потребительского рынка Сергея Шарапова, улучшение качества семян позволит гарантированно получать урожай даже в условиях экстремальных погодных условий.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Сорта сельхозкультур уральской селекции позволяют закрывать потребности в семенном материале по зерновым, кормовым и техническим культурам. В этом году в регионе получен рекордный урожай зерновых — 913 тыс. тонн в амбарном весе. Запуск селекционно-семеноводческой линии в Уральском аграрном научно-исследовательском центре — это большое событие для региона", — отметил Сергей Шарапов.

Сортировальная линия, произведенная в Белоруссии, соответствует мировым стандартам качества. С ее помощью можно обрабатывать 5 тонн семян в час с наивысшей чистотой по ГОСТу — 99%. Уникальность оборудования в том, что оно состоит из нескольких видов агрегатов, что позволит увеличить производительность процесса очистки и качество семенного материала, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.