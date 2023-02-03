Евгений Куйвашев продлил в регионе срок действия аренды сельхозземель за рубль

Свердловские аграрии могут взять в аренду землю за рубль. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области продлил аграриям возможность взять в аренду ранее неиспользуемые сельхозземли за рубль до конца 2023 года. Подписанное главой региона постановление позволит поддержать сельхозпроизводителей, обеспечивающих продовольственную безопасность на Среднем Урале.

Условная арендная плата за участки, взятые в 2022 и 2023 годах, устанавливается на 1 год с даты заключения договора аренды, а сэкономленные средства аграрии могут использовать на разработку земельных участков.

"Арендная плата в размере 1 рубль распространяется на земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Это дает возможность вовлечь в сельскохозяйственный оборот земли, которые длительное время не использовались", — отметил министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

Постановление о предоставлении в аренду за рубль неиспользуемых земель было принято региональным кабмином по инициативе губернатора в мае 2022 года. На сегодняшний день свердловские аграрии взяли в аренду 27 таких участков общей площадью 1 059 гектаров для сельскохозяйственных работ, сообщает департамент информационной политики региона.

Участки предоставлены в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском и других городских округах.

Перечень свободных земель сельхозназначения размещен на официальном сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.

Ранее сообщалось о том, какие поручения дал Евгений Куйвашев, чтобы поддержать сельское хозяйство.