Со злаком плюс

На сегодняшний день подготовка к посевной - первоочередная задача, которую Анна Кузнецова должна решить совместно со свердловскими аграриями. Фото: Полина Зиновьева

23 марта губернатор Евгений КУЙВАШЕВ назначил на пост министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анну КУЗНЕЦОВУ. С 28 марта она приступила к своим обязанностям. Первое интервью в новом статусе Анна Кузнецова дала в среду «Областной газете», подробно рассказав о приоритетных задачах ведомства.

О курсе на самообеспеченность

Развитие молочного скотоводства – задача номер один, которую поставил перед МинАПК губернатор Евгений Куйвашев, озвучила Анна Кузнецова. Сегодня регион входит в десятку лидеров по объемам производства молока в стране, но неполностью закрывает собственные потребности.

– Необходимо на сто процентов обеспечить жителей Свердловской области молоком и молочной продукцией уральского производства. У нас сегодня насчитывается более 90 тысяч голов дойного стада. Планируем увеличить его еще на 20–25 тысяч голов. Для этого строим новые молочно-товарные фермы. В прошлом году ввели в работу 11 таких объектов почти на три тысячи голов. В этом году планируем ввести еще 13 – на 2,7 тысячи голов, – сказала Анна Кузнецова.

Также необходимо наращивать объемы производства овощей открытого и закрытого грунта.

– Собственным картофелем регион обеспечен в зависимости от урожая почти на сто процентов, а вот тепличными овощами – огурцами, томатами, салатными культурами и овощами из так называемого «борщевого» набора – морковью, свеклой, луком – около 40 процентов. Будем искать варианты, как решить этот вопрос, – заявила министр.

Еще одна задача – развитие семеноводства и племенного животноводства, особенно актуальная в условиях санкций.

– Семенным картофелем область обеспечена в полном объеме, а по семенам овощных культур открытого грунта регион пока зависит от импорта. Сейчас работаем над проектами, которые потенциально могут закрыть эту потребность не только для Среднего Урала, но и для близлежащих регионов.

Досье Анна КУЗНЕЦОВА родилась в 1973 году в городе Асбесте. В 1996 году окончила Уральский государственный экономический университет по специальности «Технология продуктов общественного питания, инженер-технолог». Трудовую деятельность начала мастером производственного обучения в Екатеринбургском профессиональном училище «Кулинар». В разные годы занимала руководящие должности в организациях общественного питания Екатеринбурга, а затем – на крупнейших предприятиях области, которые специализируются на производстве мясной и молочной продукции. С 2020 года была заместителем министра АПК и потребительского рынка Свердловской области. Замужем, двое детей.

О подготовке к посевной

– Весенние полевые работы традиционно начнутся во второй декаде апреля, – сообщила Анна Кузнецова. Сейчас региональные аграрии готовят технику и заключают договоры на бесперебойную поставку горюче-смазочных материалов.

Дефицит запасных частей, особенно для импортной техники, сохраняется. Но запасной фонд, созданный дилерскими компаниями, позволяет подготовить сельскохозяйственные машины к сезону полевых работ в полном объеме и в нужные сроки.

– Подготовка к посевной идет по плану. Уже приобретено 20,2 тысячи тонн минеральных удобрений из 22 тысяч, необходимых в этом сезоне. Проверяется качество семян прошлогоднего урожая, порядка 88 процентов уже соответствуют сельхозстандартам, – сказала Анна Кузнецова.

О комфортных условиях в селах

По словам Анны Кузнецовой, в свердловских селах с 2020 года в рамках государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года» построены 10 газопроводов общей протяженностью более 95 километров. Новым жильем обзавелись 414 семей – они получили государственные жилищные сертификаты на общую сумму 416,5 млн рублей. В рамках программы построена школа на 550 мест в селе Байкалово и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в поселке Пионерском Ирбитского района.

– В этом году будут реконструированы очистные сооружения и капитально отремонтирован центр культуры в поселке Рефтинском, – рассказала Анна Кузнецова. – Продолжается строительство школы в поселке Пышма. Также предусмотрены бюджетные средства на обустройство детских и спортивных площадок, парковых зон в сельских населенных пунктах. Напомню, губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу развивать села не менее активно, чем города, и мы эту задачу выполняем, – отметила глава ведомства.

О поддержке сельхозпредприятий

В этом году на поддержку свердловских аграриев из федерального и областного бюджета направлено около пяти млрд рублей, это почти на 700 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Средства пойдут на поддержку сельскохозяйственного производства в растениеводстве и животноводстве, стимулирование развития приоритетных подотраслей и развитие малых форм хозяйствования, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства.

– До первого мая аграрии получат около миллиарда рублей, чтобы успешно провести посевную кампанию. Остальные денежные средства будут выделяться поэтапно до октября, – заявила Анна Кузнецова.

В регионе востребована программа льготного кредитования сельхозпроизводителей, согласно которой предприниматели могут взять кредит по ставке до пяти процентов годовых на развитие растениеводства и животноводства.

– В этом году количество выданных кредитов выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом, их общая сумма составила 2,5 млрд рублей, – сообщила министр.

По словам Анны Кузнецовой, МинАПК активно поддерживает семейные фермерские хозяйства и начинающих фермеров. Они могут получить гранты «Семейная ферма», «Агростартап» и софинансирование на строительство фермы, покупку племенного скота и многое другое.

– Такие меры поддержки помогают не только наращивать объемы сельхозпродукции, но и способствуют занятости сельского населения, – подчеркнула она.

О молодых кадрах

– Молодежь нужна агропромышленному комплексу как воздух, – отмечает Анна Кузнецова. – В муниципалитетах растет количество агроклассов, увеличивается целевой набор в аграрные колледжи, техникумы и Уральский государственный аграрный университет. Выпускники получают качественное образование, но не все едут работать в сельскую местность. Чтобы отрасль пополнялась кадрами, нужны дополнительные стимулы, и мы стараемся их создать.

Для привлечения молодых специалистов в сельскую местность предоставляются субсидии на обзаведение хозяйством.

По словам министра, сегодня правительство компенсирует сельхозпредприятиям расходы на обучение будущих специалистов, а также на обучение или оплату труда студентов во время прохождения практики. С этого года по поручению губернатора вводится еще одна мера поддержки.

– Сельхозтоваропроизводители получили право построить или приобрести готовое жилье для своих сотрудников и компенсировать до 50 процентов от его стоимости. Чтобы выкупить жилье по остаточной стоимости, специалист должен отработать на предприятии от 5 до 10 лет. Интерес к программе есть, заявки из разных муниципалитетов уже поступают, – рассказала Анна Кузнецова.