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Экономика / Промышленность
11 сентября 2020, 12:24

Уральский промышленный кластер вошёл в реестр Минпромторга России

Основу кластера составляют предприятия Новоуральской промышленной площадки.

Основу кластера составляют предприятия Новоуральской промышленной площадки. Фото: Владимир Мартьянов.

Ассоциация «Уральский промышленный кластер» включена в реестр Минпромторга России. В её состав вошли десять предприятий из Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, основу кластера составляют предприятия Новоуральской промышленной площадки, в том числе АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех», которые выступают учредителями организации. Главой ассоциации назначен заместитель генерального директора АО «УЭХК» по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов.

Отмечается, что включение ассоциации в реестр Минпромторга РФ позволит предприятиям кластера претендовать на господдержку в виде субсидирования из федерального бюджета на возмещение до 50% понесённых затрат при реализации совместных проектов.

По словам генерального директора АО «УЭХК» Александра Белоусова, Уральский промышленный кластер стал первым подобным объединением в регионе, внесённым в реестр Минпромторга РФ.

«Теперь важно эффективно воспользоваться всеми инструментами господдержки, которые даёт промкластер для развития новых продуктов на Новоуральской площадке», – отметил Александр Белоусов.

Отмечается также, что в дальнейшем в состав «Уральского промышленного кластера» могут войти и другие предприятия, в том числе из других регионов России.

Областная газета Свердловской области

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Уральский промышленный кластер вошёл в реестр Минпромторга России