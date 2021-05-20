Немецкая делегация подтвердила участие в выставке ИННОПРОМ-2021

По итогам 2020 года товарооборот Германии и Свердловской области превысил 1,2 млрд долларов. Фото: Галина Соловьёва

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге сформируют единый стенд немецких предприятий «Made in Germany». Представительную бизнес-делегацию Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) возглавит председатель её правления Маттиас Шепп.

По словам директора по региональным вопросам Российско-Германской ВТП Сергея Быкова, немецкие предприятия проявляют большой интерес к сотрудничеству с Уралом.

«Нам очень важно сохранять контакт с партнёрами и проводить встречи с предпринимателями обеих стран. Мы хотим пригласить всех, кому интересна тема «Индустрия 4.0 для устойчивого развития» на нашу панельную дискуссию и стенд. В планах работы на выставке – также посещение предприятий Свердловской области», – сказал он.

Сергей Быков также рассказал, что 2020 году ВТП провела в онлайн-режиме 350 мероприятий с различными компаниями, в том числе на региональном уровне, что больше чем до пандемии коронавирусной инфекции. По итогам 2020 года Германия заняла второе место в списке 140 стран-контрагентов Свердловской области с товарооборотом более 1,2 млрд долларов.

Стоит отметить, что вчера, 19 мая, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл рабочую встречу с генеральным консулом Германии в столице Урала Матиасом Крузе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, основной темой прошедшего мероприятия стало обсуждение перспектив дальнейшего всестороннего развития сотрудничества в сферах экономики, искусства, экологии и культуры. Матиас Крузе поделился с Алексеем Орловым предложениями по сотрудничеству с Екатеринбургом – от участия немецких специалистов в промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 до проведения памятных мероприятий, посвящённых осмыслению исторических событий в контексте 80-летней годовщины нападения гитлеровской Германии на СССР.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, в свою очередь, отметил, что Средний Урал и ВТП на протяжении многих лет ведут конструктивный системный диалог. В связи с этим, считает он, работа на площадке ИННОПРОМа будет выгодной для обеих сторон.

«Нам интересен немецкий опыт в таких отраслях, как цифровизация, экология, вопросы сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, в том числе и в рамках реализации в Свердловской области национальных проектов», – отметил министр.