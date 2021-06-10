Свердловчане внесут вклад в производство автомобилей Aurus

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В конце мая в Татарстане запустили серийное производство люксовых автомобилей Aurus. Как оказалось, определённый вклад в их создание внесут и свердловчане. В ходе недавней онлайн-презентации ТОСЭР Новоуральск, которую провела управляющая компания "Атом-ТОР", выяснилось, что один из резидентов ТОСЭРа - предприятие "Экоальянс" - будет поставлять на предприятие нейтрализаторы для выхлопной системы автомобилей.

Информацию "Облгазете" подтвердил гендиректор предприятия "Экоальянс" Тарас Пекарский.

- В 2017-2018 годах, когда проект только начинался, стояла задача максимально локализовать производство. НАМИ, которые вели проект, обратились ко всем поставщикам автомобильных компонентов, в том числе и к нам, - пояснил Тарас Пекарский. - Наше предприятие уже 25 лет производит автокатализаторы, значительный объём продукции поставляем на АвтоВАЗ. Мы в России, как поставщики подобных устройств, на хороших позициях. Поэтому приняли участие в проекте как разработчики технологии.

Сейчас объём производства автомобилей Aurusоценивается в сотни штук в год. В каждом автомобиле выхлопная система состоит из двух труб - то есть устанавливается по два нейтрализатора, которые помогают снизить токсичность выхлопных газов.