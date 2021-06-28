Три века горы Высокой

Есть в России горные предприятия и постарше, но только в Нижнем Тагиле отработка месторождения ведётся в течение трёх веков безостановочно Фото: Галина Соколова

Недра нашего региона – настоящая кладовая. Здесь есть залежи железных, медных, бокситовых руд, редких и благородных металлов. Но ни одно из месторождений не может похвалиться столь долгой разработкой, как Высокогорское. Ровно три века с горы Высокой идёт железный поток, кормящий уральские города-заводы и обеспечивающий России мировое промышленное лидерство.

Точка отсчёта

Месторождение у реки Тагил было открыто в XVII веке, но его бурная жизнь началась с приходом на Урал заводчиков Демидовых. Летом 1721 года с рудника потянулись первые обозы с рудой на обжиг. Залежи железняка были колоссальны, и Никита Демидов приказал спешно строить у горы заводы, селить семьи рабочих. Вот почему рудник оказался на год моложе Нижнего Тагила – он стал родителем города, его отправной точкой в большую жизнь.

Руда с Высокогорского месторождения текла рекой. На ней работали не только заводы вокруг Нижнего Тагила, но и в Невьянске, Алапаевске, Ревде, а также салдинские предприятия. К концу XVIII века на Урале работали уже 140 заводов. Россия вышла на первое место в мире по производству металла, обогнав Англию и Швецию.

Именно заводы Урала позволили России стать мировым промышленным лидером – единственный раз за всю историю страны, – считает известный писатель и культуролог Алексей Иванов.

Хлеб, вскормивший десятки уральских доменных печей, поставляли с Высокой. Использование качественных руд для выплавки металла обеспечило укрепление международных позиций российского государства.

Железный характер

После Октябрьской революции Высокогорский рудник был национализирован. В годы первых пятилеток он стал главной сырьевой базой строившегося в Нижнем Тагиле металлургического гиганта и пережил мощную модернизацию.

Особенно интенсивно месторождение разрабатывалось в годы Великой Отечественной войны. Объёмы добычи железной руды были удвоены и составили 7,4 млн тонн. Продукция поставлялась 65 предприятиям. За ударный труд в апреле 1945 года горное предприятие было отмечено высшей наградой СССР – орденом Ленина.

В мирные годы высокогорская руда, пройдя огонь агломерационных лент, доменных печей и мартенов, становилась рельсами и строительными конструкциями, укрепляя экономику страны. Главный карьер, с которого начиналась история Высокой, работал до 1990 года. Далее Высокогорское месторождение отрабатывается только подземным способом. Шахта «Магнетитовая» в 70-е годы выдавала на-гора ежегодно более 4 млн тонн руды – больше всех на Урале.

– Наша шахта была полигоном для внедрения технических новинок и передовых технологий. К нам приходили современные буровые станки, дробильные и скиповые комплексы, – вспоминает проходчик «Магнетитовой», полный кавалер почётного знака «Шахтёрская слава» Сергей Шабунин.

Высокая передаёт эстафету

За три века на Высокогорском месторождении добыли 198 млн тонн руды. Железные «сливки» давно сняты. Преемник славы первых тагильских горняков – Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) – уходит за рудой всё глубже. Ежегодный объём добываемой руды на комбинате составляет 4,5 млн тонн. Большая часть идёт с Гороблагодатского и Естюнинского месторождений, шахтёры «Магнетитовой» последние пять лет добывают по 550 тысяч тонн.

Последний рабочий горизонт «Магнетитовой» находится на глубине 850 метров. Ниже за бедной железной рудой опускаться уже нецелесообразно – оставшиеся запасы будут либо списаны, либо попадут в госрезерв. 31 декабря 2023 года с месторождения на дробильно-обогатительную фабрику уйдёт последняя руда Высокогорского месторождения. Но на этом история горного дела в Нижнем Тагиле не закончится.

– Комбинат располагает собственной рудной базой. На балансе около 300 миллионов тонн разведанных запасов. Кроме того, геологическая служба, возглавляемая опытным специалистом Станиславом Гайсиным, ведёт разведку залежей на соседних с Нижним Тагилом территориях, – сообщил генеральный директор Высокогорского ГОКа Дмитрий Рыбакин.

Работу предприятия осложняет не только истощение месторождений. После реконструкции доменных печей главный потребитель продукции высокогорцев – НТМК – перевёл доменный процесс на качканарское сырьё. Оставшись без рынка сбыта, ВГОК укрепил обогатительный передел и освоил новые виды продукции, которые оказались востребованы металлургами Нижнего Тагила, Челябинска и Новокузнецка.

ВГОК продолжает трудовой путь, а что будет с Высокой, от которой остались огромная чаша карьера и подземные выработки?

– В чашу Главного карьера поступают шламы фабрики мокрого обогащения – идёт техническая рекультивация нарушенных земель. Когда карьер будет наполнен, проведём биологическую рекультивацию, посадим лес. Ближайшие отвалы тоже восстанавливаются, зарастают деревьями. Шахта «Магнетитовая» будет поставщиком воды для обогатительной фабрики. Сейчас на высокогорской площадке применяется замкнутый водооборот, таким он и останется благодаря работе насосов шахтного водоотлива, – поделился экологическими планами Дмитрий Рыбакин.

Удивительные факты: В годы Великой Отечественной войны Высокогорское рудоуправление 22 раза получало переходящее Красное Знамя государственного комитета обороны, что является абсолютным рекордом для промышленных предприятий Советского Союза.

В главном карьере добывали железную руду, но иногда попадались относительно крупные скопления малахита. В 1974 был вскрыт малахитовый погреб размером чуть более 10 м в поперечнике, добыто 500 кг поделочного камня.

На шахте «Магнетитовая» впервые в СССР применили подземное дробление, чтобы не вывозить на поверхность крупные куски породы.

Высокогорский ГОК имеет два музея. Один из них располагается на борту Главного карьера и рассказывает об истории развития горной техники.

Высокогорские звёзды: В Книгу Почёта Нижнего Тагила в 1945 году под номером 1 занесено имя проходчика Степана Ерёменко .

. Легендарный директор ВРУ Сергей Николаев руководил ВРУ с 1953 по 1983 год. При нём строились шахты, а также жилые дома, ДК «Юбилейный», пансионат «Аист», комплекс трамплинов на горе Долгой.

руководил ВРУ с 1953 по 1983 год. При нём строились шахты, а также жилые дома, ДК «Юбилейный», пансионат «Аист», комплекс трамплинов на горе Долгой. Проходчику шахты «Магнетитовая» Александру Новожилову в 2005 году присвоено звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В чашу Главного карьера идут шламы обогатительной фабрики Фото: Юлия Григорьева

Когда горняки выполняют суточное задание, на копре шахты зажигается звезда Фото: Галина Соколова

Переходящее знамя Комитета обороны вручалось высокогорцам 22 раза Фото: архив ВГОК

Откаточные горизонты шахты – главные «проспекты» подземного города Фото: Галина Соколова